Za napadení muže, který zůstal po útoku ochrnutý, padl přísnější trest

Jakub Hlaváč podle pravomocného rozsudku bude ve vězení pět let, místo původních 4,5 roku. Hlavním důkazem je kamerový záznam z restaurace, který jeho útok na třicetiletého Karla Sankota zaznamenal. Incidentu předcházela Sankotova snaha uklidnit spor u vedlejšího stolu.

„Jednání (obžalovaného) bylo natolik zákeřné, natolik brutální a intenzivní, že není jakéhokoli důvodu pochybovat, jaký následek v jednání obžalovaného vůči poškozenému hrozil či mohl vzniknout. I Nejvyšší soud ČR uzavřel, že takovým jednáním a při takové intenzitě mohlo být způsobeno těžké ublížení na zdraví i zdravému člověku,“ vysvětlil soudce František Pokorný.

Připomněl tak skutečnost, že Sankot měl necelé dva roky před zraněním v restauraci těžkou nehodu. V centru Plzně narazil osobním autem do autobusu. Záchranáři jej převáželi do nemocnice s krvácením do mozku. Kvůli mnoha zlomeninám mu pak lékaři odstranili část lebečních kostí a místo nich vložili kostní ploténku.

Mladý muž se ale dokázal dostat do takové kondice, že rok po nehodě uběhl půlmaraton a znovu se vrátil jako profesionální voják do armády. Jenže po napadení v restauraci je odkázaný na pomoc rodiny nebo asistentů, opakovaně jezdí na dlouhodobé rehabilitační pobyty.

Advokát Jakuba Hlaváče namítal, že útok nebyl tak surový, jak to vypadalo na záznamu z kamery. Už dříve argumentoval jiným posudkem znalce z oboru zdravotnictví, podle kterého by v případě úderů do hlavy zdravého člověka nebyly následky tak vážné.

„Z kamerového záznamu soudy dovozují, že intenzita útoku byla velmi vysoká. Při pouhém zhlédnutí záznamu to tak může vypadat, ale žádné další okolnosti to nepodporují. Zdravý člověk by byl po úderech ohrožen maximálně otřesem mozku po nárazu hlavou na tvrdou podložku. To by bylo srovnatelné s lehkou a nezávažnou nemocí trvající déle než jeden, a ne více než šest týdnů,“ opakovaně poukazoval advokát na posudek s tím, že znalci kromě zlomené kostní ploténky a krvácení do mozku nezjistili žádná další zranění.

Nesmyslné a intenzivní násilí provedené bez zábran

Advokát se proto ve středu domáhal vypracování revizního znaleckého posudku, navrhoval i to, aby soud Hlaváče zprostil všech obvinění.

Záběry z kamer, které v minulosti soud přehrával jako důkaz, mimo jiné ukázaly, jak Sankot padl na zem poté, co mu Hlaváč uštědřil dvě rány.

Padly ale další desítky ran pěstí a kopance, kterým čelil i bratr poškozeného Jiří. „Viděli jsme násilí v přímém přenosu, které bylo nesmyslné, opakované, intenzivní, provedené bez zábran,“ komentoval záběry zmocněnec Karla Sankota Václav Vladař.

Podotkl, že poškozený byl jazykově vybavený s perspektivním zaměstnáním. „Měl bohatý život, což brutálním útokem skončilo,“ dodal.

Matka zraněného vojáka ve středu u soudu řekla, že po náročných rehabilitacích se podařilo mírně zlepšit hybnost ochrnuté pravé části těla.

Měl perspektivní zaměstnání, útokem vše skončilo

„Jsme schopni chůze na kratší vzdálenost bez opory. Na druhou stranu ale došlo k velkému zhoršení poúrazové epilepsie. To je následek útoku, předtím žádné takové problémy neměl,“ uvedla Zuzana Sankotová.

Případem se jako první zabýval Okresní soud Plzeň-město. Původně Hlaváčovi vyměřil za útok nepodmíněný šestiletý trest, povinnost zaplatit zraněnému a jeho nejbližším 1,5 milionu korun. Hlaváčův parťák Daniel Bláha vyvázl s podmínkou, kterou přijal.

Hlaváč se však proti odsouzení odvolal. Senát Krajského soudu v Plzni loni na podzim dospěl k závěru, že se Hlaváč dopustil jen pokusu těžkého ublížení na zdraví, a trest mu snížil o rok a půl. Zároveň soudci rozhodli, že pokud rodina chce odškodné, musí podat žalobu a soudit se o něj.

Proti takové změně rozsudku podala dovolání k nejvyššímu soudu státní zástupkyně, ale i Hlaváčův advokát, protože ani oni nebyli s verdiktem spokojeni.

Hlaváč nastoupil do věznice k výkonu trestu, ze kterého byl po březnovém rozhodnutí soudců nejvyššího soudu propuštěn.

Nový rozsudek pro něj znamená, že se za mříže vrátí, a navíc znovu platí povinnost, aby zraněnému a jeho rodině vyplatil dohromady 1,5 milionu korun.

