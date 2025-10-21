Nevidomý muž zavolal na linku 156 v neděli po druhé hodině v noci. Nejistým a rozechvělým hlasem strážníkům vyprávěl, že se vrací domů ulicí Školní na Doubravce a pomoct mu v tom měla navigace v mobilu. Jenže přístroj se vybil a on si neví rady.
„Bez orientace a bez pomoci zůstal stát uprostřed noci,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Strážníci na operačním oddělení se ihned snažili zjistit přes Portál bezpečí, kde se muž nachází. „Bez dat to ale nebylo možné. Polohu nešlo určit ani podle druhého mobilního telefonu, který měl u sebe. Každá vteřina se vlekla a s přibývajícím časem vzrůstala obava, aby se muži něco nestalo,“ pokračovala mluvčí.
Za nevidomým mužem se tedy rychle vydala místní hlídka z Doubravky. Dostala popis, jak muž vypadá a co má na sobě, a prohledávala místa, kde se podle všeho naposledy pohyboval.
Naděje svitla ve chvíli, kdy ho kamery zaměřily na křižovatce ulic Masarykova a V Homolkách. Strážníci k němu ihned zamířili a o chvilku později už stáli u něj. „Jste v bezpečí, pane, pomůžeme vám,“ zaznělo z úst strážníků do tmavé noci a následně ho doprovodili až domů.