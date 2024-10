Dopravní značka v Plzni nedává smysl, navíc je schovaná za rozcestníkem

Navíc zezadu dopravní značky Dej přednost v jízdě je ještě značka zakazují vjezd do návsi v opačném směru.

Platí jedna z nejdůležitějších značek pro řidiče, kteří jedou od Města Touškova směrem na Plzeň, pro řidiče jedoucí z Malesické návsi, nebo je tam značka zapomenutá?

Pokud by se jí měli řídit řidiči jedoucí na Plzeň, je nelogické, proč je schovaná za rozcestníkem. Navíc pokud by výjezd z návsi byl braný jako klasická křižovatka bez označení, pak by auta jedoucí od Města Touškova musela dávat přednost vozidlům přijíždějícím zprava, tedy z návsi. Tak to určuje pravidlo pravé ruky pro křižovatky bez rozlišení.

Nebo by snad měla platit pro auta, trolejbusy a autobusy vyjíždějící z místní návsi, kteří do silnice mířící na Plzeň vyjíždějí zprava? Pak je nelogické, že by tak důležitou dopravní značku měli řidiči vyjíždějící z návsi po levé ruce. Svislé dopravní značení má podle zákona přednost před vodorovným, ale tady podle nastříkaných vodících čar je patrné, že silnice na Plzeň je hlavní.

Na Malesické návsi kousek od značky je zastávka pro autobusy a trolejbusy. „Jezdím tu často, ale téhle značky jsem si tu opravdu ještě nevšiml. Značka hlavní silnice, která je při cestě od Města Touškova, platí pro předchozí křižovatku. Pro tu, kterou vjíždíme do konečné. Ale tahle přednost v jízdě, to nevím, nedává to logiku,“ podotkl řidič trolejbusu, který čekal na výjezd na trasu.

Podle malesického starosty Aleše Tolara je značka na nešťastném místě. Ten má za to, že příkaz Dej přednost v jízdě platí pro vozidla vyjíždějící z návsi. „Připravujeme rekonstrukci návsi, při ní by se mělo vše vyřešit,“ řekl starosta Tolar. Jednou z možností je i vodorovné značení přímo na návsi, kde by byl zvlášť pruh pro autobusy a trolejbusy, které zajíždějí do zastávky u chodníku, a další by mohl být namalovaný pro auta, která z návsi vyjíždějí. „U něj by značka mohla být umístěna, bylo by to jednoznačné. Mohou se ale najít ještě jiná řešení,“ soudí Tolar.

Z toho, co redaktor MF DNES během půl hodiny na místě vysledoval, řidiči jedoucí od Města Touškova předpokládají, že jedou po hlavní silnici. Šoféři aut vyjíždějící z Malesické návsi k tomu také tak přistupují a dávají přednost.

Mnoho značek na nájezdu na obchvat Klatov

Poměrně velké množství značek nyní lemuje i nově otevřený nájezd na obchvat Klatov z kruhového objezdu mezi Štěpánovicemi a Klatovy. Protože na zprovozněnou první část obchvatu ještě nejsou napojené všechny potřebné silnice, kromě trvalého dopravního značení jsou u dvou výjezdů ještě dodatečné oranžové směrové šipky navádějící auta na správné objížďky.

Podle dopravních expertů to u nově otevřených komunikací není nic mimořádného. „Navíc když přijedete do neznámého prostředí nebo najíždíte na nově otevřenou komunikaci, vždy jste soustředěnější. Nejedete po paměti. Ale nesmí být na jednom sloupku umístěné velké množství informací,“ shodli se oslovení experti.