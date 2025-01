Nová tramvaj pro Prahu při střetu odsune chodce stranou

V prosinci 2023 podepsalo hlavní město s výrobcem tramvají smlouvu na dodání až 200 kusů zcela nového typu tramvaje. Loni v dubnu byla kompletně uzavřená technická dokumentace a výrobce začal řezat první komponenty pro konstrukce.

Nyní se první pětičlánková jednosměrná tramvaj pohybuje po zkušební koleji vlastní silou, v interiéru ještě není dokončené zapojení veškeré kabeláže a chybí i podstatná část sedadel.

Technici postupně zapojují a oživují další komponenty v tramvaji. „Nová tramvaj je plně nízkopodlažní, má širší průchody pro cestující a větší informační panely. Je úsporná, má pohon s rekuperací energie, vybavená je antikolizním systémem, má plně klimatizovaný interiér, potahy sedadel jsou hladké a měkčené,“ vypočítal ředitel obchodu pro tramvaje ze Škoda Group Jaromír Jelínek.

Nové tramvaje dlouhé 32 metrů budou vyjíždět z depa v pražském Hloubětíně. V současné době jsou v halách další dvě tramvaje ve vysokém stupni rozpracovanosti. V halách postupně staví ještě dalších pět nových tramvají.

Náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib podotkl, že hlavní město nutně potřebuje nové tramvaje i proto, že tam vznikají nebo budou vznikat další tratě do Malešic, Nových Dvorů, na Strahov nebo kolem Muzea a po Václavském náměstí.

„Tramvaje jsou symbolem města i symbolem moderní a ekologické městské hromadné dopravy. Věřím, že příspěvek v podobě nových moderních tramvají Škoda 52T bude něco, co dál zvýší komfort v městské dopravě a podaří nám přesvědčit lidi, aby městskou dopravu používali stále více,“ řekl Hřib.

Kromě systému, který má bránit nehodám, projektanti a designeři hledali takové řešení čela tramvaje, aby při srážce s chodcem neskončil pěší pod soupravou, ale lidově řečeno byl odstrčen do strany. Stejně jako u předchozích typů, i tahle tramvaj má uzavřenou kabinu se speciálními bočními dveřmi jen pro řidiče.

Tramvaj je konstruovaná tak, aby bez problémů zvládala jak průjezd úzkými a klikatými uličkami v historické části města, tak si poradila i se stoupáními do kopců a bezpečnými sjezdy. Zároveň ale musí zajistit rychlý výstup a nástup cestujících včetně maminek s kočárky nebo hendikepovaných na invalidních vozících.

„Kromě tisíců pracovníků ve Škodovce se na výrobě tramvaje podílí i 231 dodavatelů, ze kterých je 76 procent z České republiky,“ zdůraznil předseda představenstva Škoda group Petr Novotný.

V nové tramvaji pro Prahu jsou podle místopředsedy představenstva Škoda Group Tomáše Ignačáka využity zkušenosti z vývoje a výroby, které získali za posledních více než 20 let. Za tu dobu opustilo fabriku přes 1 000 tramvají, které jezdí v řadě měst v České republice a ve více než 10 evropských zemích.

Praha podepsala smlouvu na odběr až 200 tramvají typu 52T. Pokud tomu tak bude, bude to zakázka za 16,6 miliardy korun. Tramvaje by výrobce dodával v průběhu osmi let. Prvních 20 tramvají má být v Praze začátkem letošního prosince, další dvacítka do konce roku 2026.