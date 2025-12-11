Parkování v Plzni lze nově platit QR kódem, odborníci varují před možnými podvody

„QR kód řidiče přesměruje na webové stránky, kde si zvolí parkovací zónu, vyplní registrační značku svého vozu, telefonní číslo a zadá dobu parkování, podobně jako v aplikacích ParkSimply Plzeň nebo DoKapsy,“ popsal ředitel Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) Luděk Šantora.
Právě SITMP stojí za další metodou úhrady parkování. Kdo nemá chytrý mobil nebo jím zaplatit nemůže, má stále možnost částku uhradit v parkovacím automatu.
|
Konec výjimky. Majitelé elektroaut už musí v Plzni platit za parkování
„Nový způsob placení parkovného je určen pro ty, kteří preferují bezhotovostní platbu. Nemusejí si přitom instalovat aplikaci, stačí, když načtou QR kód na parkovacím automatu nebo na informační tabuli a po zadání údajů zaplatí podobně jako jiný účet přímo přes QR kód z mobilu. Využijí ho hlavně ti, co do Plzně přijíždějí jen málo nebo jako turisté,“ uvedl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.
Radní pro pro oblast Smart Cities Daniel Kůs připomněl, že cílem těchto aktivit je zjednodušovat lidem život. Zhruba polovina lidí podle něj platí za parkování jiným způsobem než fyzickými penězi. „Věříme, že díky dalšímu způsobu úhrady se toto číslo bude dále zvyšovat,“ řekl Kůs.
|
Méně kroužení, více míst. Plzeň řeší problém výstavbou parkovacích domů
Jak ale ukazuje zkušenost z Prahy, QR kódy mohou zneužívat podvodníci. Před rokem varovala Parking.Praha.eu před falešnými QR kódy na parkovacích automatech.
„Chtěli bychom varovat veřejnost, aby nepoužívala pro platbu za parkování falešné růžové samolepky s QR kódy s logem EasyPark nalezené na některých parkovacích automatech v Praze. Tyto QR kódy odkazují na falešné webové stránky a při jejich načtení může dojít k nechtěnému poskytnutí citlivých údajů podvodníkům,“ varovala firma v Praze loni v listopadu s tím, že podobné nálepky se objevovaly i v dalších evropských městech. Technici v Praze automaty průběžně kontrolovali a falešné nálepky z nich strhávali.
Parkování v Plzni spadá pod Plzeňské městské dopravní podniky, ty se starají i o parkovací automaty.
Podle bezpečnostního specialisty není od věci si při placení přes QR kód jednoduše prstem ověřit, jestli přímo na informační samolepce na parkovacím automatu není přelepený původní QR kód jiným. Pokud cítíte, že je tam něco nalepené, může být viditelný kód podvržený.
|
Plzeň zavádí placené parkování v dalších ulicích, má pomoct rezidentům
„Po načtení QR kódu do mobilního telefonu si zkontrolujte, zda se v prohlížeči skutečně načetla adresa: onlineplzen.parksimply.cz. To budeme dál a opakovaně zdůrazňovat. Lidé si na to musejí dávat pozor a používat zdravý rozum,“ upozornil Šantora. Pravý QR kód mimo jiné upozorňuje i na možnost stažení oficiální plzeňské parkovací aplikace ParkSimply Plzeň.
Podle Pavla Netolického z plzeňských dopravních podniků, který na prodej parkovacích oprávnění dohlíží, platila v listopadu 2025 třetina řidičů v parkovacím automatu kartou, 54 procent některou z parkovacích aplikací a 14 procent použilo bankovky nebo mince. Podíl bezhotovostních plateb stále roste.