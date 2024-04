Klatovská třída i tramvajová trať na náměstí. Opravy v Plzni zkomplikují dopravu

V části od ulice Bedřicha Smetany k Františkánské ulici budou na náměstí ve 200 metrů dlouhém úseku vyměněny tramvajové koleje. „Od Františkánské ulice až do Šafaříkových sadů pak proběhne rekonstrukce v celém uličním profilu, kdy kromě kolejí dojde i k výměně všech sítí, tedy vodovodu, plynovodu, kanalizace, veřejného osvětlení. Nové budou chodníky a také celá komunikace,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Zbrojnická ulice má být kvůli rekonstrukci uzavřena od 21. května do 1. listopadu. Předcházet tomu budou dvě výluky nutné pro vytvoření kolejových spojek, a to od 11. do 13. května v Palackého ulici a od 16. do 21. května U Zvonu.

„Po uzavření Zbrojnické ulice povede trasa tramvajové linky číslo 2 od zastávky Radnice Slovany přes Světovar, náměstí Milady Horákové a dále po standardní trase linky číslo 1 až do provizorní zastávky v Solní ulici. Nově bude zavedena linka 1/2 v úseku Skvrňany – Bolevec. Linka číslo 4 zůstane beze změn,“ popsal Tolar.

Dlouhá objížďka kvůli opravě Klatovské třídy

Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku očekává, že v letní sezoně bude řidičům v Plzni nejvíc vadit rekonstrukce na Klatovské třídě. Vozovka od sadů Pětatřicátníků směrem na Jižní předměstí se bude opravovat až k Sukově ulici. Průjezd bude umožněný jen pro vozy veřejné dopravy a zásobování. Oficiální objízdná trasa bude vyznačena přes Domažlickou ulici, okružní křižovatku u Makra a dále přes Folmavskou a Sukovu ulici.

Ondřej Vohradský řekl, že u prací na Klatovské třídě se zvažovalo i dočasné převedení dopravy z centra do protisměru. „Ale v takovém případě by se dvakrát křížila tramvajová trať, takže by to bylo komplikované řešení,“ uvedl. Připustil, že zvolená oficiální objízdná trasa je poměrně dlouhá, ale předpokládá, že řidiči, kteří Plzeň znají, budou využívat třeba Doudleveckou ulici.

„Například je tam i varianta přes Husovo náměstí a Jižní Předměstí zpátky na Klatovskou. Ale vyznačená objízdná trasa má být i pro kamiony, a ty na městských komunikacích nechceme, proto bude vyznačená objížďka delší,“ konstatoval.

Další oprava na komunikacích v Plzni je plánovaná od června do září v úseku od křižovatky ulic Karlovarské a Lidické až po železniční zastávku. Letos se opraví pruh ve směru z centra na Třemošnou. „Tam bude vždy zachovaný provoz v jednom jízdním pruhu,“ sdělil Vohradský.