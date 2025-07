Přestavěný kruhový objezd u Makra na Borských polích v Plzni se má podle harmonogramu prací otevřít řidičům se začátkem školního roku. Jenže při frézování starých asfaltů stroj poničil krycí desku kolektoru s izolací pod vozovkou, ve kterém je uložené vedení vysokého napětí. A to je zásadní problém.

Kolektor nebyl dost hluboko pod povrchem. Podle mluvčí stavební společnosti Eurovia Evy Štočkové o betonovém kolektoru těsně pod povrchem nevěděli. „Ze zadávací dokumentace to nebylo zřejmé. Neprodleně jsme pak informovali zástupce investora a majitele dané inženýrské sítě. K jejímu porušení nedošlo,“ uvedla Štočková.

Administrativa a samotná oprava kolektorem podle ní práce prodlouží asi o čtyři týdny. „Termín zprovoznění stavby okružní křižovatky se posouvá z 1. září na začátek října 2025. Zhotovitel po dohodě se zástupci investorů posílil v rámci možností kapacity na stavbě,“ řekl plzeňský šéf ŘSD Miroslav Blabol.

Náměstek primátora Aleš Tolar oznámil, že s oddálením termínu zprovoznění turbookružní křižovatky striktně nesouhlasí.

„S posunem termínu nesouhlasím a nebudu coby pověřený zastupitel dávat souhlas k prodloužení dopravních omezení. Požaduji, aby zhotovitel nasadil na stavbě větší počet zaměstnanců a techniky a tím dohnal časovou ztrátu. Ačkoliv mě ještě poslední květnový den při brífinku na místě stavby před novináři ředitel dodavatelské firmy Eurovia ubezpečoval, že vše běží podle plánu a ve smlouvě uzavřený termín konce školních prázdnin není ohrožen, hned o pár hodin později na stavbě došlo k poškození podzemního kolektoru vysokého napětí, který byl uložen v jiné hloubce než předpokládal projekt. Zcela chápu rozezlení veřejnosti nad prodloužením omezení,“ prohlásil Tolar.

V současné době je většina vjezdů a výjezdů do přestavované křižovatky uzavřená. Průjezdná je obousměrně jen část kruhového objezdu, auta mohou vjíždět a vyjíždět jen mezi Regensburgskou a Folmavskou ulicí. Od kruháče je zcela odříznutá čtvrť Nová Hospoda, přivaděč k dálnici D5 nebo frekventovaná Domažlická ulice.

V případě prodloužení stavby bude tohle omezení trvat zřejmě až do konce září.

Klíčová okružní křižovatka na západní straně města, do které ústí západní městský okruh, dálniční přivaděč i hlavní spojení s centrem města a průmyslovou zónou, je rozkopaná od 3. března letošního roku. Přestavba je společnou akcí ŘSD, kraje a města.

Původní kruhová křižovatka ve špičkách nezvládala nápor vozidel, po kompletním zprovoznění západního okruhu tu přibyly další tisíce aut denně a dlouhé kolony před vjezdem na kruháč nebyly výjimkou. Proto došlo na přestavbu na turbookružní křižovatku se semafory na vjezdech.

Stavba výrazně zasáhla do trolejbusových a autobusových linek v této části Plzně. Většina jich je přesměrována na jiné konečné nebo jsou zkrácené, místo trolejbusů nasadily dopravní podniky na náhradní trasy autobusy.

„Největší komplikace to je pro cestující. Linky 15, 17 a 29 jsou nyní ukončené už na Borských polích v Teslově ulici, linka 12 je zkrácená, nejezdí až na Novou Hospodu. Místo ní jsou nasazené autobusy náhradní dopravy, ty nahradily trolejbusy i na linkách 19 a N7. Pokud budou tyto změny pokračovat i v září, kdy jsou v plánu i další výluky s nasazením náhradní autobusové dopravy, může to přinést komplikace i nám. Řidiči autobusů i vozy by asi jeli nadoraz,“ shrnul mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Šestiměsíční přestavba kruhového objezdu u Makra, kudy projíždí až 48 tisíc aut denně, má stát 275 milionů korun. Ve směru od centra Plzně k dálnici D5 a na Domažlice vznikne místo klasické kruhové tzv. turbookružní křižovatka se dvěma pásy, kde už vozidla nebudou přejíždět mezi pruhy a proplétat se mezi sebou, ale podle toho, v jakém pruhu budou do kruháče najíždět, z něj budou také vyjíždět.