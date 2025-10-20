Do centra nedojedou. Cestující z Domažlicka musí vystupovat už na Borech

Kvůli dopravním omezením v centru Plzně a na hlavním tahu z Plzně do Domažlic se do velkých problémů dostávají i řidiči meziměstských autobusů. Krajský koordinátor veřejné dopravy kvůli velkým zpožděním některé autobusy od Domažlic od pátku ukončuje už v přestupním terminálu v okrajové plzeňské části Bory, autobusy už nepokračují na tradiční konečnou na terminálu Hlavní nádraží.
Omezení parkování autobusů na odstavné ploše u Centrálního autobusového nádraží...
ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Zkrácené spoje pak začínají svoji jízdu zpět do Domažlic nově také na Borech. Společnost POVED o tom informovala na facebookových stránkách, na webových stránkách zveřejnila i upravený jízdní řád.

„Omlouváme se za komplikace. Cílem opatření je zajistit pro řidiče přestávku a eliminovat zpoždění u spojů, které mají v Plzni kratší přestávku. Mezi Bory a Terminálem Hlavní nádraží situaci komplikuje uzavírka Husova náměstí v Plzni a omezení na Skvrňanské. Kvůli těmto omezením průjezdu mnoho řidičů volí alternativní trasu přes Klatovskou třídu,“ vysvětlili zástupci společnosti POVED na sociálních sítích.

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

Při jízdě z Domažlic do Plzně autobusy zůstávají v kolonách už u Stodu, ve kterém silničáři po částech opravují od 13. října průtah, další zdržení pak je mezi Zbůchem a Líněmi, kde oprava silnice začala už o týden dříve. V obou místech jezdí doprava opravovanými úseky kyvadlově v jediném volném pruhu.

Poslední zdržení před Plzní bývá ještě mezi Sulkovem a Novou Hospodou na okraji Plzně, kde stavbaři opravují most na dálničním přivaděči. V Plzni pak bývá téměř celý den ucpaná Klatovská ulice, nejkratší spojnice mezi přestupními terminály Bory a Hlavní nádraží.

Tu podle lidí z POVEDu nyní ucpávají auta, jejichž řidiči se snaží vyhnout ucpanému středu města. Husovo náměstí je rozkopané už několik týdnů, nedaleká Skvrňanská pod centrálním autobusovým nádražím přišla od pondělí 13. října v každém směru o jeden jízdní pruh kvůli stavbařům. Ti ho potřebují při kompletní rekonstrukci tramvajové trati do Skvrňan, která tu vede ve středovém pásu frekventované silnice.

Začne oprava tahu na Německo za Plzní, dopravu omezí do konce září

Než se organizátoři meziměstské dopravy rozhodli zkrátit některé spoje od Domažlic, na plzeňský terminál u hlavního nádraží v centru Plzně přijížděly autobusy od Domažlic se zpožděním kolem 40 minut. V pátek dopoledne měl nezkrácený spoj při příjezdu do Plzně zpoždění 20 minut.

„Bohužel není reálné nasadit do provozu další vozidla a řidiče nebo přetrasovat linku po zcela jiné trase. Opatření budou platit po celou dobu souběžných uzavírek ve Stodu, v úsecích Líně Zbůch a Sulkov Nová Hospoda, tedy přibližně do konce listopadu,“ informuje společnost POVED.

Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic řekl, že oprava ve Stodu se týká úseku dlouhého přibližně 1,6 kilometru. „V letošním roce projdou rekonstrukcí zhruba dvě třetiny trasy, kdy dojde k výměně povrchu vozovky, úpravám obrub, příkopů a propustků a také k obnově dopravního značení. Oprava zbývající části komunikace bude dokončena na jaře příštího roku. Stavba probíhá po etapách a provoz je veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Průjezd hlavním tahem zůstává zachován po celou dobu prací,“ upřesnil Koloušek.

Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Oprava kilometr dlouhého úseku mezi Zbůchem a Líněmi začala 6. října. „Za 38 dní dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky, pročištění příkopů, úpravě hospodářských sjezdů a opravě silničních propustků na trase,“ shrnul Koloušek.

Na mezinárodní silnici z Plzně na Domažlicko a dál na hraniční přechod Folmava s Německem musejí řidiči počítat s komplikacemi způsobenými opravami téhle zatížené silnice ještě mezi Březí a Luženicemi nebo na průtahu Horšovského Týna.

