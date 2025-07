Pro cyklisty jedoucí mezi Plzní a Chrástem po cyklostezce vybudované namísto zrušené železniční trati je to jediná terénní vložka. Kdo jede od řeky Berounky, musí vyšlapat 50 metrů dlouhý úsek do prudkého stoupání vysypaný hrubým štěrkem, pak ještě dalších přibližně 150 metrů ve štěrku už téměř po rovině. Teprve za těmito úseky začíná asfaltová stezka až do Chrástu.

Starší cyklista na silničním kole v pondělí po poledni bicykl do kopce raději tlačil, vedl ho i po pěšině vedle kamenité cesty. Na kolo nasedal až na asfaltu. „Takhle to dělám pokaždé. Nechci silničku píchnout v ostrém štěrku. Už aby to bylo komplet hotové, stezka po bývalé trati je parádní,“ liboval si muž ve žlutém dresu s logem Tour de France. Pak nasedl na kolo a záhy mizel za první zatáčkou.

Jezdci na horských kolech tu většinou jezdí přímo ve štěrku, někteří za sucha dávají přednost vyježděným pěšinkám hned vedle cesty.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar uvedl, že v těchto dnech začíná výstavba posledních 196 metrů cyklostezky. „S posledními asi 200 metry se čekalo a bylo nutné upravit původní projekt, aby zde v budoucnu mohl vzniknout ještě odpočinkový prostor s posezením i dětský pumptrack, a nebylo nutno cyklostezku předělávat. Díky všem za pochopení a respekt k omezením, které během stavby v místě budou,“ uvedl Tolar.

Město už staveniště předalo firmě, ta by měla začít s navážením těžké techniky a stavebními pracemi každým dnem.

„Stavba za téměř 5,4 milionu korun včetně DPH je posledním úsekem, který propojí železniční stezku se stávajícími cyklistickými komunikacemi a naváže na nedávno otevřený úsek do Chrástu. Jeho kratší část stavělo město Plzeň, další navazující úsek až do Chrástu pak Plzeňský kraj. Hotovo by mělo být letos v říjnu,“ řekla mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.

Město informovalo, že kvůli stavbě čeká cyklisty velká objížďka uzavřeného úseku. Zákazy vjezdu a vstupu budou na cestě do podjezdu pod železniční tratí u tunelů, i stezky od železniční trati k Berounce a také cyklostezka od Chrástu v úseku přímo navazujícím na stavbu.

Do října tak musejí cyklisté i chodci počítat s obousměrnou objížďkou, kdy při cestě z Chrástu budou muset sjet z cyklostezky už v Bukovci a vydupat na kole kopec do Újezdu. Tím projedou na cestu pod jižním svahem vrchu Chlum a před železničním viaduktem odbočí do ulice U Panského dvora, Za Ovčínem a Ke Sv. Jiří. Potoční ulicí se pak vrátí na cyklostezku vedoucí podél Berounky.

„Stavba posledního úseku cyklostezky je třešničkou na dortu a důkazem, že spolupráce mezi městem, městskými obvody a Plzeňským krajem funguje. Poslední z úseků dokončíme ještě letos a já věřím, že si na něj najdou cestu všechny generace občanů včetně dětí nebo aktivních seniorů,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Na louce vedle dodělávaného úseku cyklostezky připravuje městský obvod Plzeň 4 zázemí s občerstvením nazývané POSED. Bude tu venkovní posezení, vyhlídka a pumptrack pro děti, v projektu se počítá s odpočinkovou plochou i místem pro pikniky. Stezka do Chrástu je ideálním místem pro projetí i pro vyznavače kolečkových bruslí.

„Stezky po bývalých železničních tratích mají cyklisté rádi. Díky mírnému sklonu je do pozvolného kopce vyšlápnou i děti. Naši cyklisté znají stezky po bývalé železnici zejména z Bavorska. U nás na Plzeňsku je železniční stezka Plzeň – Chrást prvním delším úsekem stezky po bývalé železnici, kterým říkáme railways. Po dokončení bude mít až do Chrástu celkem 7,5 kilometru,“ uvedla plzeňská cyklokoordinátorka ze Správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.