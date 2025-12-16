Kuplíři zlákali na západ Čech cizinky. Část peněz z prostituce jim musely odevzdávat

  11:02,  aktualizováno  11:02
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili kvůli provozování nočních klubů na Domažlicku a Klatovsku osm lidí. Šest Čechů a dva cizinci jsou za kuplířství stíháni na svobodě.

Podle kriminalistů k trestné činnosti docházelo od roku 2022 v nočním klubu na Domažlicku.

„Organizovaná skupina osob zjednávala a lákala ženy, zejména z Latinské Ameriky a jižní Evropy, na pozice společnic. Ženy podle našich závěrů měly poskytovat sexuální služby za úplatu, kdy ze strany obviněných mělo docházet ke kořistění z poskytované prostituce,“ vysvětlil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Na případu s NCOZ spolupracovali i policisté z plzeňského krajského ředitelství, z cizinecké policie a německé policejní a justiční orgány. Čtyři Češi a jeden cizinec nakonec byli obviněni z kuplířství. Všichni jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim vězení až na osm let. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Domažlicích.

„Zároveň jsme zahájili trestní stíhání tří osob, dva jsou občané České republiky a jeden cizinec, pro trestný čin kuplířství v souvislosti s provozováním již nefungujícího nočního klubu na Klatovsku,“ pokračuje mluvčí NCOZ. Také v tomto případě je trojice stíhána na svobodě a věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Klatovech.

