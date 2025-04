Nezletilé školačce, která pobodala dva spolužáky, soud uložil nejvyšší možný trest

Soud takto rozhodl 7. dubna. „Po zhodnocení důkazů a s ohledem na závažnost jednání jsem vybral ochrannou výchovu jako nejpřísnější možné opatření, které stát v současné době jako reakci na trestný čin spáchaný osobou mladší 15 let umožňuje,“ potvrdil MF DNES soudce Jan Švígler.

Dívka může být ve výchovném ústavu až do plnoletosti. Informoval o tom Domažlický deník.

Soudce Jan Švígler dodal, že rozhodnutí o uložení ochranné výchovy je již pravomocné. Školačka byla na základě předběžného opatření již dříve umístěna do Dětského diagnostického ústavu v Plzni.

Dívka se k činu doznala a jako motiv uvedla, že byla šikanována. „Z důkazního materiálu ale nevyplývá nic, co by nasvědčovalo šikaně jako spouštěcímu mechanismu jejího jednání. Z mého pohledu to byl naprosto neočekávaný a nelogický útok. Ve spisovém materiálu jsem nenašel žádný kontext, co by tomu předcházelo,“ uvedl soudce.

Případ kriminalisté řešili jako čin jinak trestný a kvalifikovali ho jako pokus o vraždu. Protože se ale jedná o nezletilou pachatelku, kauzu nakonec odložili. „Kvůli věku není trestně odpovědná, její stíhání tak nepřichází v úvahu,“ vysvětlil již dříve státní zástupce Jan Rykl.

Dívka zaútočila na své dva bývalé spolužáky z osmé třídy druhý školní den. Sama propadla kvůli špatnému prospěchu do sedmé třídy. Útočnici s nožem zpacifikoval ředitel.

Podle zjištění MF DNES byla dívka velmi samotářská. Špatně se učila a neměla ve třídě ani ve škole téměř žádné kamarády. „Vletěla do třídy s nožem v ruce a bodla spolužáka a spolužačku. Spolužáka do břicha, spolužačku zezadu pravděpodobně do zad. Bylo to strašně rychlé, pak začal zmatek a ze třídy všichni vybíhali,“ popsal tehdy po činu jeden z žáků.

Zraněné děti byly po ošetření ještě tentýž den propuštěny z nemocnice domů.

Školačka v Domažlicích pobodala dva spolužáky (3. 9. 2024)