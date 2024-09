Po operaci muži zůstala v břiše rouška, s nemocnicí se soudí o miliony

Společenský muž, který dříve často sportoval, najednou musel po zákroku rok žít s vývodem kvůli pochybení v nemocnici, vyplývá z žaloby. Kvůli depresím potřeboval i pomoc specialistů.

Osmapadesátiletý P. H. za způsobené útrapy požaduje třímilionové odškodnění od domažlické nemocnice. Pojišťovna, u které je špitál pojištěný, mu vyplatila něco přes milion korun. O zbytek se soudí. „Jsme vázaní stanoviskem pojišťovny,“ argumentuje právnička nemocnice.

Případ dnes řešila samosoudkyně Okresního soudu v Domažlicích. „Pokud se případ bude prodlužovat, klient se nemusí dožít rozhodnutí,“ varoval mužův právník Václav Polomis, zvlášť když jeho klient odmítl před rokem další kolo chemoterapií. „Bylo mi řečeno, že už to není operativně odstranitelné a maximálně se vše zpomalí. Řekli, že se nebavíme o létech, ale o měsících. Nemám výhled do budoucnosti. Mám strach, že se už nedožiju spravedlnosti,“ popisoval u soudu.

Materiál počítala sálová sestra, počty seděly

Podle dokumentace přišel P. H. do domažlické nemocnice v červenci 2021 s bolestí břicha. Lékaři odhalili nádor, následovala okamžitá operace. „Bylo to už ohrožení života. Byl jsem operatér. Veškerý materiál počítala sálová sestra před operací, před uzavřením břišní dutiny to kontrolovala znovu. Nedokážu si vysvětlit, jak je možné, že tam byla rouška,“ vypověděl lékař Michal Fait.

Primář Jiří Křižan prohlásil, že ho k operaci volali až v jejím průběhu. Ten uvedl, že ho v březnu následujícího roku navštívil pacient v poradně. Když udělali CT vyšetření, na snímku těla byl vidět proužek.

„Ten mě znepokojil. Ptal jsem se pacienta, a když řekl, že určitě nesnědl třeba část obalu od paštiky, objednal jsem ho za další měsíc. Měl jsme v plánu udělat snímek břicha, a kdyby tam předmět byl opět, operovali bychom ho. Nechtěl jsem pacienta předem znepokojovat, měl jsem podezření, že by to mohla být rouška. On se ale už neukázal. V červnu jsem se pak dozvěděl od doktora Bytela z Klatov, že tam při kolonoskopii došlo k protržení střeva pacienta a při následné operaci mu vyjmuli roušku z těla,“ popsal primář.

Ředitel domažlické nemocnice Petr Hubáček se pacientovi dnes před soudem opakovaně omlouval. Na otázku soudkyně, jestli byl někdo ze zaměstnanců nemocnice za roušku v těle pacienta potrestaný, ředitel řekl, že nebyl.

„Sledovali jsme průběh vyšetřování, od Policie ČR jsme byli vyrozuměni, že nebyl zjištěn viník. Nebylo koho potrestat,“ řekl ředitel.

On ani lékaři si nedokážou vysvětlit, jak mohla rouška zůstat v těle. Podle ředitele se všechny použité operační roušky věší na speciální stojan a opakovaně se počítají. Počty prý seděly. „Bádali jsme nad tím. Možná byla v balíku jedna rouška navíc, to je můj osobní názor,“ uvedl. Soud bude pokračovat na podzim.