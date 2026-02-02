Nezabrzděný autobus ujel řidiči přímo do křižovatky, poškodil značku i zábradlí

Policisté a hasiči v pondělí dopoledne vyjížděli do Domažlic k nehodě autobusu. Řidič ho zapomněl zabrzdit a když vystoupil, autobus začal samovolně couvat. Vůz srazil dopravní značku a poškodil zábradlí i strom. Zastavil ho až sloup veřejného osvětlení.
Řidič nezabrzdil autobus a ten se mu rozjel. přejel do protisměru a skončil opřený o sloup veřejného osvětlení. | foto: Policie ČR

Nehoda se odehrála v půl deváté ráno. Třiadvacetiletý řidič zastavil s autobusem na zastávce v ulici Prokopa Velikého. Když vystoupil, vůz začal couvat. Přejel do protisměru a skončil na druhé straně vozovky ve svahu.

„Za křižovatkou s ulicí Mánesova vyjel mimo komunikaci,“ informovala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Autobus poškodil dopravní značku, kovové zábradlí, strom a až poté se nakloněný zastavil o sloup veřejného osvětlení.

Kolize se obešla bez zranění. Uvnitř autobusu nikdo nebyl a po ulici v té době nikdo nešel. „Dechovou zkoušku na alkohol měl řidič negativní,“ dodala mluvčí. Škodu předběžně policisté vyčíslili přes 300 tisíc korun. Jak přesně k nehodě došlo, nadále zjišťují dopravní policisté.

