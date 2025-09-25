Senior, který svými hlasitými nadávkami rušil předvolební mítink Andreje Babiše, je podle serveru Novinky.cz Josef Šlesinger ze Zbůchu, který před třemi roky použil na organizátora mítinku paralyzér.
Šlesinger na Babiše křičel, že si spletl místo a měl spíš dorazit do nedaleké psychiatrické nemocnice. „Vždyť to byl estébák. Vy nevíte, co udělal? Udával lidi, chodil žalovat,“ oznamoval ostatním návštěvníkům mítinku, kteří se předsedy hnutí ANO zastali.
Začala padat sprostá slova z obou stran a když ho pak jiný senior nazval blbem, Šlesinger zvedl svoji hůl, o kterou se opíral, nad hlavu, zavrávoral a rukou se opřel o policistku. Ta ho ihned napomenula, ať na ni nesahá. Senior jí vysvětloval, že to bylo proto, že špatně chodí.
S policisty, kteří byli na mítinku od počátku z preventivních důvodů, odešel na krátkou chvíli opodál a pak se znovu vrátil do davu a pokračoval. „V Česku ale Babiše nechceme, Bureše,“ křičel. Na to mu jeden z mužů řekl, ať se nechá vyšetřit.
Mítinku v Dobřanech se účastnil také krajský manažer ANO Vojtěch Hrubant, který si ale žádné potyčky mezi lidmi nevšiml. „Proběhlo to tu v klidu,“ sdělil.
Pod dozorem antikonfliktního týmu
Šlesinger se pak přesunul do Plzně na náměstí Republiky, kde předvolební mítink Andreje Babiše pokračoval. Na svém transparentu měl hesla Češi lepší vládu nepotřebují. Už jsme vás zažili a víme, kam jste náš národ dovedli. Bez vás nám bude líp... Policisté z antikonfliktního týmu ho sledovali na každém kroku.
Mezi dalšími Babišovými odpůrci se objevil například žlutý transparent s nápisem Výstraha, bezpečnostní riziko. Na jedné budově na náměstí Republiky se objevil plakát, který nabádal voliče k tomu, aby šli k volbám, pokud nechtějí mít v České republice Rusko.
Incident v Dobřanech nezůstal bez odezvy. „V rámci předvolebního mítinku hnutí ANO, který se dnes konal v Dobřanech, jsme zaznamenali jedno protiprávní jednání, kterým se zabýváme a řešíme jej jako přestupek proti veřejnému pořádku,“ sdělila ve večerních hodinách policejní mluvčí Eva Červenková.
Doplnila, že se na ostatních dnešních setkáních hnutí ANO v Plzeňském kraji s žádným dalším protiprávním jednáním nesetkali. Kromě Dobřan a Plzně se Andrej Babiš setkal s veřejností také ve Stříbře.