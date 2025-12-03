Hasiči vyjížděli do areálu psychiatrické nemocnice krátce po osmé hodině ráno. Pacient tam vylezl na kovovou konstrukci u jedné z budov a odmítal slézt dolů. Personál si ho všiml, okamžitě zburcoval hasiče a přispěchal mu na pomoc. Měl obavu, aby muž nespadl.
Jednalo se o pacienta, který nebyl z uzavřeného oddělení, ale otevřeného a ráno byl na procházce. „Vylezl do výšky asi čtyř metrů,“ uvedla mluvčí zařízení Marie Fialová. Proč muž lezl nahoru, není jasné.
Hasiči ke konstrukci přistavili žebřík a muž nakonec za asistence hasičů a ošetřujícího personálu po chvíli nakonec v klidu slezl dolů sám.
„Vše se obešlo bez zranění. V žádném případě nešlo o sebevražedný pokus,“ upozornila mluvčí. Akce trvala jen pár minut.