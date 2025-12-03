Pacient psychiatrie vylezl na stožár a odmítal slézt, personál zburcoval hasiče

Hasiči zachraňovali ve středu v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech na Plzeňsku muže, který vylezl na několik metrů vysokou kovovou konstrukci a odmítal slézt. Šlo o pacienta z otevřeného oddělení, který byl na procházce.
Hasiči ve středu ráno zasahovali v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde...
Hasiči ve středu ráno zasahovali v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde jeden z pacientů vylezl na kovovou konstrukci a odmítal z ní slézt. (3. prosince 2025) | foto: Hasiči města Dobřany

Hasiči vyjížděli do areálu psychiatrické nemocnice krátce po osmé hodině ráno. Pacient tam vylezl na kovovou konstrukci u jedné z budov a odmítal slézt dolů. Personál si ho všiml, okamžitě zburcoval hasiče a přispěchal mu na pomoc. Měl obavu, aby muž nespadl.

Hasiči ve středu ráno zasahovali v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde jeden z pacientů vylezl na kovovou konstrukci a odmítal z ní slézt. (3. prosince 2025)

Jednalo se o pacienta, který nebyl z uzavřeného oddělení, ale otevřeného a ráno byl na procházce. „Vylezl do výšky asi čtyř metrů,“ uvedla mluvčí zařízení Marie Fialová. Proč muž lezl nahoru, není jasné.

Hasiči ke konstrukci přistavili žebřík a muž nakonec za asistence hasičů a ošetřujícího personálu po chvíli nakonec v klidu slezl dolů sám.

„Vše se obešlo bez zranění. V žádném případě nešlo o sebevražedný pokus,“ upozornila mluvčí. Akce trvala jen pár minut.

