„Služební poměr dotčeného, toho času už bývalého policisty, který byl zproštěn výkonu služby, byl skončen k 30. listopadu tohoto roku na jeho vlastní žádost,“ potvrdila plzeňská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Bezprostředně poté, co kriminalista na sídlišti v Dobřanech havaroval a se služebním autem skončil na střše, postoupili policisté případ Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). „Ta neshledala podezření z trestného činu, ale z přestupkového jednání,“ řekla Burešová.
Krajský policejní ředitel proto případ řešil v kázeňské rovině. V době řízení, kdy byl kriminalista mimo službu, si podal žádost o odchod do civilu. Té ředitel vyhověl.
„Jelikož proti dotyčnému nebylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin a nebyly naplněné ani jiné zákonné podmínky, má dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nárok na výsluhový příspěvek,“ okomentovala otázku výsluhy mluvčí.
Nárok na ni by přitom policista měl podle zákona i v případě, že by neodešel na vlastní žádost, ale byl propuštěn.
Vzhledem k tomu, že už nepracuje v řadách policie, skončilo také kázeňské řízení. „Kompletní spisový materiál, který se týká důvodného podezření ze spáchání přestupku na úseku dopravy, jsme předali příslušnému úřadu k dořešení,“ dodala Pavla Burešová. O postihu za nehodu tak rozhodne úřad.