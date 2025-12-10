Zdrogovaný policista, který obrátil auto na střechu, u sboru skončil. Dostal však výsluhu

Od 30. listopadu je v civilu kriminalista, který pod vlivem drog letos v srpnu havaroval v Dobřanech na Plzeňsku. Na vlastní žádost odešel v době, kdy byl postavený mimo službu a krajský policejní ředitel řešil jeho kázeňský prohřešek. Vzhledem k tomu, že havárii Generální inspekce bezpečnostních sborů nevyhodnotila jako trestný čin, mu zůstal nárok na výsluhu.
GIBS srpnovou nehodu policisty v Dobřanech vyhodnotil jako přestupek. Zůstal mu tak nárok na výsluhu. | foto: Hasiči města Dobřany

„Služební poměr dotčeného, toho času už bývalého policisty, který byl zproštěn výkonu služby, byl skončen k 30. listopadu tohoto roku na jeho vlastní žádost,“ potvrdila plzeňská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Bezprostředně poté, co kriminalista na sídlišti v Dobřanech havaroval a se služebním autem skončil na střše, postoupili policisté případ Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). „Ta neshledala podezření z trestného činu, ale z přestupkového jednání,“ řekla Burešová.

Krajský policejní ředitel proto případ řešil v kázeňské rovině. V době řízení, kdy byl kriminalista mimo službu, si podal žádost o odchod do civilu. Té ředitel vyhověl.

GIBS se zabývá dopravní nehodou, která se stala o víkendu v Dobřanech na Plzeňsku. Za volantem seděl policista. (23. srpna 2025)

„Jelikož proti dotyčnému nebylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin a nebyly naplněné ani jiné zákonné podmínky, má dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nárok na výsluhový příspěvek,“ okomentovala otázku výsluhy mluvčí.

Nárok na ni by přitom policista měl podle zákona i v případě, že by neodešel na vlastní žádost, ale byl propuštěn.

Vzhledem k tomu, že už nepracuje v řadách policie, skončilo také kázeňské řízení. „Kompletní spisový materiál, který se týká důvodného podezření ze spáchání přestupku na úseku dopravy, jsme předali příslušnému úřadu k dořešení,“ dodala Pavla Burešová. O postihu za nehodu tak rozhodne úřad.

