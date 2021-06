Dobřany chtějí získat zpět pivovar a přestavět ho na kulturní dům

„Když naši předkové takový objekt vybudovali, je třeba předejít tomu, že by ho někdo zboural nebo tam udělal ubytovnu,“ uvedl starosta Dobřan Martin Sobotka.

Přiblížil, že původně byl městský pivovar po druhé světové válce zkonfiskován jako německý majetek. Technologie byla přestěhovaná v rámci industrializace Slovenska k východním sousedům.

„Objekt získal státní podnik Západočeské mlýny, které tam mlely obilí, sklepy se využívaly jako sklad ovoce a zeleniny. Po roce 1989 se areál privatizací dostal nejdříve do českých rukou, potom do rukou arménského podnikatele. Byla tam v pronájmu kontrolní stanice osiv. Mlýn zanikl, nyní v budově není žádný provoz,“ popsal Sobotka, podle kterého chce město debatovat s veřejností, co v budově vznikne.

Dobřany by odkupem budovy vyřešily problém chybějícího kulturního domu.

„Máme sice kulturní centrum Káčko, kde je kino, ale problém je, že tam nemůžeme pořádat větší akce, jako jsou bály, takže využíváme sál v Psychiatrické nemocnici Dobřany,“ vylíčil Sobotka.

Z kulturního domu jsou byty

Přiblížil, že v roce 1990 byla zahájena rekonstrukce velkého kulturního domu v Dobřanech, ale tehdy nemělo město peníze na dokončení. Nakonec tam vznikly byty, protože na ně byly vypsané dotace.



„Takže přebudování pivovaru vzdáleného 600 metrů od centra města, by bylo ideální řešení,“ poznamenal Sobotka.

„Když jsme tam byli se zástupci města na prohlídce, zjistili jsme, že objekt má atmosféru. Mám proto slíbenou schůzku s ředitelem Západočeské galerie v Plzni Romanem Musilem. Budu se ho ptát, jestli by tam nechtěli umístit část sbírek. Získali bychom atraktivitu, která by lákala návštěvníky a uživila by třeba i hospodu,“ plánuje Sobotka. Navíc areál je bezprostředně napojený na Lesopark Martinská stěna.

Areál chce město koupit společně s dobřanskou firmou Comtes FHT, která se zabývá výzkumem kovů.

Bývalý pivovar je impozantní budovou

„Hledala objekt pro svůj mlýn na kovy, což je bezhlučná výroba,“ vysvětlil Sobotka s tím, že firma má zájem o přestavovanou modernější část areálu pivovaru, město o historickou část. „Naše záměry se tedy dokonale doplňují. Nyní vedeme společně jednání s vlastníkem objektu,“ sdělil Sobotka.

Město zpracovává znalecký posudek, z kterého by mělo vyplynout nejen to, jestli se jedná o oprávněný výdaj města, ale i podíl města a firmy Comtes FHT na kupní ceně.

„Nákup je vedený společně s firmou i z toho důvodu, aby vše bylo jednodušší pro prodávajícího. Ale vzhledem k tomu, že v areálu má každá budova své katastrální číslo a naše i jejich případná část má vlastní vjezd, nebyl by problém areál posléze rozdělit,“ vysvětlil Sobotka.

Kdyby město budovu získalo, požádalo by prý o památkovou ochranu. „Je to totiž opravdu impozantní budova, která si o zapamátkování říká,“ myslí si Sobotka. Na následnou rekonstrukci pivovaru by město chtělo požádat o dotace na brownfieldy, tedy objekty po průmyslové, zemědělské či vojenské aktivitě.