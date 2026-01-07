V rodinném domě na Plzeňsku vzplála kuchyň. Pes uhynul, kočka dostala kyslík

Hasiči ve středu po poledni zasahovali u požáru rodinného domu ve Dnešicích na Plzeňsku. Z objektu, který byl zakouřený, vynesli několik zvířat. Jednoho psa se už zachránit nepodařilo. Kočce nasadili kyslík.
Při požáru v rodinném domě ve Dnešicích uhynul pes, kočka dostala kyslíkovou terapii. (7. ledna 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

K požáru rodinného jednopatrového domu vyjížděli hasiči před jednou hodinou odpoledne. Na místo dorazila místní jednotka dobrovolných hasičů a také z Přeštic a dále profesionální hasiči z Přeštic.

„Hořela kuchyňská linka a lednička. Nasadili jsme jeden vodní C proud,“ upřesnil mluvčí hasičů Petr Poncar.

Nikdo z obyvatel domu se při požáru nezranil. V objektu byli ale tři kočky a dva psi. Hasiči je vynesli ven. Jednoho psa se jim už nepodařilo resuscitovat. „Pes bohužel nepřežil, jedné kočce jsme poskytli kyslíkovou terapii,“ dodal Poncar.

Příčina požáru je prozatím v šetření. Jakou výši škody plameny způsobily, není zatím vyčísleno.

