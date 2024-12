Dlažbu v historickém jádru Plzně je po rekonstrukci nutné ještě doladit

Na nedokonalost uložení dlažby upozornil server Novinky.cz.

Ve Zbrojnické ulice, která spojuje náměstí Republiky se sadovým okruhem, probíhala rekonstrukce za téměř 80 milionů korun několik měsíců. Součástí byla výměna inženýrských sítí i tramvajových kolejí. Část původních žulových desek na chodnících byla poškozena, a proto je nahradily nové ze stejného materiálu.

„Dlažba byla položena podle projektu a byla použita taková, jakou vybrali a odsouhlasili památkáři,“ řekla Fojtíková. Vysvětlila, že při pokládání dlažby se používají distanční terčíky, aby se mezi deskami zachovaly požadované spáry.

„Ale tím, jak je ulice exponovaná, na některých místech lidé terčíky vykopli a dlažba se sesunula. My jsme dílo převzali se závadami a firma to opravuje. Do 16. prosince má termín na odstranění závad. Dlažba se nebude vyndavat. Uložení opravují s použitím klínků, jimiž mezery srovnávají,“ popsala.

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN uvedl, že problém s dlažbou nepovažuje za nic vážného. „Jsem rád, že se nedostatek podařilo zachytit, ale celkový dojem z té akce to podle mě nijak nekazí,“ prohlásil. Připomenul, že se jednalo o akci za zhruba 77 milionů korun, pracovalo se až v pětimetrových hloubkách.

Vedoucí památkového odboru magistrátu Karel Zoch řekl, že v projektu byly spáry o šířce tří nebo čtyř milimetrů. „To klade vyšší nároky na přesnost pokládání kamenných desek. Pokud se někde srazí k sobě, na druhé straně je pak osm milimetrů. Esteticky to pak nevypadá dobře. Ale používá se kvalitní materiál, tak by nárok na přesnost měl být co nejvyšší. V tomto případě je velmi vysoká naděje, že se to podaří dotáhnout. Chybí jen málo a už to bude super,“ konstatoval.

Předseda představenstva Berger Bohemia Zdeněk Pilík řekl, že nově položená dlažba ve Zbrojnické ulici odpovídá dlažbě, která už byla dříve položena pod hotelem Continental.