Školka distančně a řidičák přes playstation. Herci natočili skeč o koroně

„S nápadem přišel kolega z divadla Michal Košan. Společně jsme scénky napsali. Původně jsme chtěli natočit jen pár dílů a bylo to spíše pro legraci. Navíc jsme byli rádi, že se můžeme konečně sejít po tak dlouhé době. Vůbec by nás nenapadlo, co se kolem toho rozpoutá,“ říká spoluautor seriálu a také jeden z aktérů první části Jiří Bláha.

Co začalo pouze přátelským setkáním několika plzeňských herců, se brzy proměnilo ve fenomén, který má například na YouTubu více než 59 tisíc zhlédnutí.

„Pořád tomu vlastně ani nevěřím a nechápu to. Řekli jsme si, že to zkusíme a vypustíme pár dílů. Jaká se strhla lavina, jsme nečekali ani v těch nejdivočejších snech. Nemyslím si, že by to bylo zase až tak výjimečné dílo, legraci si z korony dělá leckdo, koluje spousta vtipů, tohle ale z nějakého důvodu lidi oslovilo ve velkém,“ dodává.

Zatím vznikly čtyři díly, které s humorem a nadsázkou reflektují situaci kolem epidemie koronaviru. Zveřejněn je momentálně pouze jeden díl. „Další budeme ještě trochu dolaďovat, aby byly podle našich představ,“ doplňuje. Další tři části pak vznikaly během pátku přímo na domovské scéně.

Kromě Bláhy v seriálu hrají například Pavel Kikinčuk, Kamila Kikinčuková, Bronislav Kotiš nebo Pavla Bečková. „Skvělý ohlas nám vlastně trochu ztížil situaci, teď budou mít všichni velká očekávání, což nás svým způsobem dostává pod tlak. Chceme ale lidi v této těžké době pobavit. A budeme rádi, když se nám to podaří,“ sděluje Jiří Bláha.

Ovšem celé natáčení má ještě další poněkud vážnější rozměr. „Vzhledem k tomu, že Divadlo Pluto v podstatě nepobírá žádné dotace a žije pouze z prodaných vstupenek, je to teď pro něj hodně těžké. Hrát pro lidi nemůžeme, peníze nejdou, ale všechny platby běží dál. Jestli to takhle půjde dál, reálně hrozí, že divadlo bude muset skončit, což by byla velká škoda. Myslím, že k Plzni už patří,“ říká Bláha.

Video proto divadelníci opatřili ještě dodatkem. „Žádáme lidi, aby uplatňovali princip 3P, tedy podpořte, prosím, Pluto. Inspirovali jsme se ostravským divadlem Mír, které na jaře během první vlny točilo seriál sKORO NA mizině a také žádali svoje fanoušky, aby jim podle svých možností pomohli,“ konstatuje.



Natáčení jej stejně jako jeho kolegy hodně bavilo. „Byla to obrovská sranda, užili jsme si to. Bylo super po nějaké době opět moci něco vytvořit, i když to nemohlo být přímo na jevišti před diváky,“ popisuje herec.

Některé komentáře diváků jej překvapily. „Všechno jsme tvořili s nadsázkou a situace jsme dováděli ad absurdum. Vůbec nás nenapadlo, že by se něco takového opravdu mohlo v budoucnu stát. Ovšem trochu mě vyděsilo, že někteří lidé nám pod videem psali, že mají strach, že se něco podobného může stát realitou. My rozhodně doufáme, že něco podobného snad možné není,“ sděluje.