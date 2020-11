Thálie putuje do Plzně, získal ji Pavel Režný za roli smrti v Elisabeth

„Chci strašně moc poděkovat Herecké asociaci, Lumíru Olšovskému a všem z divadla, kteří mi dávají takové úžasné příležitosti. A také všem, kteří se podílejí na představení Elisabeth, nejsou to jenom lidé na jevišti, ale zrovna u tohoto představení jde hodně o lidi v zákulisí,“ okomentoval úspěch Pavel Režný během online přenosu.

Představení, za něž ocenění získal, je pro něho srdcovou záležitostí. „Je výjimečné a ohromně mě baví. Jsem moc rád, že mi role dává prostor se pořádně vyřádit. Cenu beru jako krásné vyvrcholení celého toho snažení, které k vytvoření inscenace vedlo. Není to úspěch jen pro mě, ale také pro náš muzikálový soubor a plzeňské divadlo,“ řekl MF DNES Režný.

To, že zvítězil právě on, jej prý poněkud zaskočilo. „Vůbec jsem to nečekal. Byl jsem hodně překvapený, což asi bylo vidět i při přenosu. Každopádně si ceny moc vážím,“ doplňuje.

Inscenovat velmi náročný muzikál v české premiéře se ze začátku jevilo jako risk. Ten ale nakonec vyšel. „Přípravy byly velmi náročné. Je hodně složité dát všechno dohromady, když je nás několik desítek lidí na jevišti a další desítky v zákulisí. Ti se o nás úžasně starají, ať už jde o techniku nebo garderobu. Elisabeth je velmi dynamické představení, které vyžaduje spoustu práce, aby vše klaplo, jak má,“ podotýká oceněný herec.

Ten Thálii dostal přesně deset let od chvíle, kdy začal studovat JAMU. „Je to pro mě velmi příjemné zakončení desetiletky. Beru to jako ocenění mé práce,“ dodává s úsměvem Režný.



Divadlo ruší program až do konce letošního roku

Muzikálový soubor v době pandemie provozuje kanál MuzTV, který vysílá na YouTube. „Alespoň tímto způsobem se můžeme dostat k divákům. Samozřejmě to není ono, protože všechno je předtáčené, nicméně je to lepší, než nedělat vůbec nic,“ míní Režný.

Vzhledem k současné situaci, ze které není jasné, kdy divadla budou moci obnovit svůj provoz, Divadlo J. K. Tyla ruší svůj aktuální program až do konce roku. Zakoupené vstupenky nebo abonentky mohou diváci vracet do 18. prosince v místě nákupu nebo on-line.

„Už nechceme naše diváky napínat. Dá se tušit, že se platná opatření neuvolní do konce roku natolik, abychom obnovili náš provoz v obvyklém režimu,“ přibližuje ředitel divadla Martin Otava.