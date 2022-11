Věčně mladým důchodkyním se nelíbil nový program ministryně, napadly ji

Představení vzniklo na základě dramatizace knižní předlohy, o níž se postarala sama její autorka Anita Augustin.

„Zní to jako vtip, jenže důchodkyním to legrační nepřijde. Mají na krku problém – těžké ublížení na zdraví. Napadly totiž ministryni sociálních věcí, která přišla s novým programem pro seniory. A teď jim jde o všechno. Dostanou se s pomocí mladého dr. Kluppse na svobodu, nebo skončí opravdu za mřížemi?“ Tak zní anotace plzeňské novinky.

Výjimečná hra Anity Augustin v sobě tají detektivku, oplývá černým humorem, staví diváky před hraniční trauma, hravě komponuje i některé prvky cool dramatiky, znepokojivou imaginaci, osudový oheň i životní vyhoření.

A to vše v mimořádné stavbě příběhu, který nepřestane překvapovat až do samotného závěru. Hra si i přes věk hlavních hrdinek vůbec nebere společenské servítky. Mladé duše v chřadnoucích tělesných schránkách odmítají skončit na skládce kultivované moudrosti, ztuhlých údů a sluníček v duši.

Anita Augustin cupuje na kusy obrazy vlídných stařenek smířených se životem a nastupující demencí. Hra je obžalobou civilizačních předsudků i systému, ve kterém jsme nuceni žít už jako mladí, perspektivní a vydělávající daňoví poplatníci, kteří by měli zakládat rodiny, a hlavně přispívat do systému svou produktivitou a užitečností. Do systému, který nám nenápadně požírá naši vlastní duši.

Hra tak nakonec nevypovídá o vyhoření, které přichází až s věkem, ale které mohou znát už teenageři. V hlavních rolích se představí Jana Kubátová, Monika Švábová, Apolena Veldová a Veronika Janků. Režie se ujala Aminata Keita.

Autorka hry Anita Augustin vystudovala divadelní vědu, filozofii a němčinu na vídeňské univerzitě, studijní stipendium získala i na univerzitách v New Yorku a v Londýně. Kromě jiné práce (profesionální fotografie) se stala i postgraduální studentkou u špičkového barmana. Je dramaturgyní podepsanou pod inscenacemi na předních rakouských a německých scénách.

Dramatizace byla s velkým úspěchem uvedena na přehlídce nových inscenací Ruhrfestspiele v Recklinghausenu a poté v Schauspiel Frankfurt.