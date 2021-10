Divadlo Alfa uvedlo Pohádky z Ošemetna a připravuje další čtyři premiéry

Pohádku z Ošemetna spisovatele a scenáristy Tomáše Končinského adaptovala pro Alfu dramaturgyně divadla Petra Kosová. Režisérem představení je Tomsa Legierski.

Tomáš Končinský spolupracuje především s Českou televizí, ale píše i úspěšné knihy pro děti. Kniha Překlep a Škraloup získala dokonce ceny Magnesia Litera a Zlatá stuha.

„Okouzlily mě nejen samotné pohádky, ale také jazyk Tomáše Končinského. Píše pěknou češtinou, nekomplikovanou, srozumitelnou, přitom nápaditou a kultivovanou, která se dětem nepodbízí. Byla to čistá radost adaptovat jeho texty pro divadlo,“ uvedla Petra Kosová.

Autorská adaptace Končinského předlohy nabízí kromě slovního a divadelního humoru také jemné sociální pobídky pro nejmenší děti. Ty se mohou bát anebo zjistit, čeho se bojí, a třeba se bát přestanou.

„Snažíme se dělat divadlo s přesahem. A pohádky Tomáše Končinského přesah nabízejí. Součástí každé z nich je moralita, která umožňuje učitelům nebo rodičům s dětmi dále pracovat, povídat si o tématech. Tyto morality ale netrčí, jsou nenápadně přirozenou součástí zábavných příběhů,“ řekl režisér Tomsa Legierski.

Na jevišti mohou diváci obdivovat krásu barevných maňásků – mapetů, kteří jsou aktéry představení.

Autorem scény a loutek je častý spolupracovník Divadla Alfa Karel Czech, autorem hudby herec a hudebník Petr Vydarený. Spolu s ním v inscenaci hrají Radka Mašková, Marie Mrázková, Martin Sádlo Bartůšek, Daniel Horečný, Josef Jelínek a Aleš Kolovrat/Tomáš Jereš.

Texty písní napsala Blanka Josephová Luňáková. Pohádky z Ošemetna jsou určené dětem z mateřinek a prvních tříd ZŠ.

Nová sezona přinese postupně další čtyři premiéry. Velmi technicky náročným kusem bude Pravdu má každý svou(?). Představení bude reagovat na aktuální problém fake news, které se šíří především internetem.

„Ukázalo se to teď zejména v době koronaviru, kdy se na webu objevovaly různé konspirační teorie. Mysleli jsme si ale, že jsou určité znalosti, které lidé všeobecně sdílejí. Zjistili jsme, že současný postmoderní svět je tak neuchopitelný a rozbitý, že se začíná zpochybňovat úplně všechno. Třeba i to, že je země kulatá. Začalo nás to zajímat. S tímhle bude inscenace pracovat,“ uvedla Kosová.

Dalším představením bude spaghetti western Pádístepí, náčelník Bizonů. Režisér Tomsa Legierski tentokrát oslovil autory Blahoslava Fajmona a Martina Marka, kteří pro plzeňské divadlo píší poprvé.

Připraven bude také dobrodružný ponor do světa řeckých bájí Odysseus a pohádková detektivka Zločin v říši pohádek.

„Věříme, že tato sezona se uskuteční podle plánu a koronavirus ji neovlivní. Doufám, že uspořádáme festival Skupova Plzeň a vrátíme se do zajetých kolejí,“ sděluje ředitel divadla Jakub Hora.

Festival se kvůli epidemii dvakrát neuskutečnil. Proběhnout by měl mezi 8. a 12. červnem příštího roku.