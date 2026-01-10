Na školních toaletách se dívka pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

Záchranáři v pátek zasahovali na základní škole u intoxikace nezletilé osoby na Plzeňsku. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje Martin Štěpán. První s informací přišel server krimi-plzeň.cz. Podle něj se jednalo o dívku, která se pokusila na školních toaletách o sebevraždu. Zachránila ji její třídní učitelka.
„Můžeme potvrdit, že lékařská posádka ze Sušice a výjezdová skupina RZP z Horažďovic zasahovaly na základní škole u intoxikace nezletilé osoby,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Po provedení nezbytně nutných úkonů byla podle jeho slov pacientka ve spolupráci s leteckou záchrannou službou letecky transportována do zdravotnického zařízení ve vážném, avšak stabilizovaném stavu.

Server krimi-plzeň.cz, který na událost upozornil jako první, uvedl, že se mělo jednat o sebevraždu. Podle jeho zdroje přímo ze školy dívku narozenou v roce 2013 na toaletě objevila její třídní učitelka. Ta jí měla okamžitě poskytnou první pomoc.

Padesát tablet

Do zásahu se podle webu zapojili také další pracovníci školy, kteří jsou k podobným situacím speciálně vyškoleni. Sever také uvedl, že dívka měla spolykat asi padesát tablet velmi silných léků.

„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o intoxikaci nezletilé osoby, ke které došlo včera v jedné z obcí na Klatovsku. Věcí se nadále zabýváme, ale s ohledem na věk k tomuto nebudeme podávat více informací,“ uvedla pro krimi-plzeň.cz mluvčí policie.

