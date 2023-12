Čtyři mladíci na diskotéce zbili muže, ten zemřel. Za jeho smrt obviněni nejsou

„Cizinci ve věku 23, 20 a 19 let jsou obviněni z výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví spáchaných ve formě spolupachatelství. Ze stejných přečinů je obviněn i mladistvý sedmnáctiletý cizinec,“ vyjmenovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Mladíci ze soboty na neděli před druhou hodinou ráno na pánských toaletách v hudebních klubu Aréna po předchozí slovní rozepři napadli šestačtyřicetiletého muže.

Bili ho pěstmi, dlaněmi i kopali do něj, zraněný muž pak upadl do bezvědomí. Přivolaná záchranná služba se ho pokoušela resuscitovat a převezla ho do nemocnice. Tam následně zemřel.

„Plzeňští a krajští kriminalisté prováděli rozsáhlé prověřování. Ohledali místo činu a zajistili kriminalistické stopy a výpovědi osob. Zadrželi podezřelé osoby,“ doplnila informace Brožová.

Podle předběžné zprávy ze soudní pitvy byl bezprostřední příčinou mužovy smrti krevní výron. „Fyzický útok nevedl přímo ke smrti poškozeného. Mnohdy taková krvácení totiž nastávají nejen jako následek traumatu, nýbrž i jako následek primárních chorobných změn,“ vysvětlila mluvčí.

Obvinění muži byli propuštěni z policejní cely a jsou stíháni na svobodě. Za spáchání výtržnictví a pokusu ublížení jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, mladistvému pak trest poloviční.

