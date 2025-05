Hlavní pietní akt u památníku Díky, Ameriko! začne v 10 hodin. Právě 6. května před 80 lety Američané Plzeň osvobodili. Přímý přenos bude možné sledovat na náměstí Republiky na velkoplošné obrazovce nebo na Facebooku Slavnosti svobody.

Prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě Plzeňského kraje slíbil, že se do Plzně vrátí právě na Slavnosti svobody. Spolu s ním navštíví město belgický král Philippe, kterého do České republiky pozval právě Petr Pavel. Do Čech přijel v pondělí po 25 letech.

„Belgický král se zúčastní oslav osvobození Plzně – jednoho z mála českých měst, které nebylo osvobozeno sovětskými vojsky, ale 3. americkou armádou s podporou 17. belgického střeleckého praporu. Tato jednotka dobrovolníků, vytvořená v lednu 1945 – těsně po osvobození Belgie – se vyznamenala po boku amerických jednotek na samém konci druhé světové války, kdy zatlačila nacistického okupanta o stovky kilometrů zpět na území Německa a Československa,“ uvedla již dříve k programu belgická strana.

Prezident i belgický panovník se po ceremoniálu setkají se zástupci válečných veteránů či jejich potomky na plzeňské radnici.

Pětidenní oslavy osvobození Plzně, jejímž vrcholem byl nedělní Convoy of Liberty, dnes končí.