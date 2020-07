Šedesát dětí z tábora na Plzeňsku má zažívací potíže, musí do nemocnice

21:42, aktualizováno 22:02

Desítky dětí a několik dospělých odváželi ve čtvrtek večer záchranáři společně s hasiči z letního tábora ve Chříči na Plzeňsku do zdravotnických zařízení. Projevily se u nich zažívací problémy. I když záchranáři mají podezření, že by to mohlo být po nějakém jídle, není to potvrzené.