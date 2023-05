Úprava kulturního depa v Plzni začne na podzim, provoz se prý nezastaví

Hlavním argumentem byla předpokládaná celková cena akce odhadovaná na zhruba miliardu korun. Podstatnou část nákladů přitom představovala rekonstrukce přilehlé Preslovy ulice s vybudováním nových sítí pro infrastrukturu.

Lidé z minulého vedení města nicméně tvrdili, že bylo reálné na investice získat zhruba 400 milionů z dotací. Zastupitelé nyní při rozdělování přebytku hospodaření města za rok 2022 vyčlenili pro úpravy areálu 40 milionů korun.

„Budou použité na rekonstrukci střechy bývalé autobusové haly, kde je kavárna. Práce začnou letos na podzim,“ prohlásil náměstek primátora Plzně Pavel Bosák z Pirátů. Tvrdí, že pravděpodobně nebude nutné přerušit provoz v areálu. Může se ale stát, že se v případě nutnosti nějaký program přesune do vedlejších prostorů.

Podle ředitele DEPO2015 Jiřího Suchánka se má první etapa rekonstrukce týkat objektu, kde je kromě kavárny dětská galerie, tržnice a ateliéry. „Je to ta část, která je veřejností nejčastěji využívaná,“ uvedl. Dosud se podle jeho slov plánovalo, že by v této části mělo v budoucnu vzniknout sedm dalších ateliérů.

Letos 40 milionů, příští rok dalších 40 milionů

Za důležité považuje, aby se areál v průběhu úprav neuzavřel celý. „Alespoň část by měla stále fungovat,“ konstatoval.

Pro rok 2024 má město rezervováno na akce v DEPO2015 dalších 40 milionů korun. „Příští rok by se mohla měnit okna a pracovat na fasádě. Doufáme, že by část nákladů mohla pokrýt dotace na revitalizace brownfieldů. Práce budou souviset s úsporou energií, takže například výměna oken by mohla být uznatelná pro získání dotace,“ popsal Bosák.

Ten ujišťuje, že revitalizace areálu bude pokračovat i po roce 2024 s ohledem na možnosti města ji financovat. „Pokud by se najednou poštěstilo a objevily se peníze například z mimořádné dividendy nebo z dalšího dotačního programu, který by bylo možné využít, byli bychom schopni téměř celý areál opravit v původně zamýšleném rozsahu,“ vysvětluje. Náměstek tvrdí, že revitalizace se bude zrychlovat nebo zpomalovat právě podle množství peněz, které město bude schopné na akci uvolnit.

Bývalý primátor Pavel Šindelář z ODS řekl, že je rád, že vedení města na revitalizaci areálu DEPO2015 nerezignovalo úplně a nějaké peníze na ni vyhradilo. „Ten objekt to potřebuje. Zároveň se ale obávám, že postupné opravy toho nejnutnějšího mohou být časově i finančně velmi náročné. Až se ten účet na konci podtrhne, tak to nemusí být levnější varianta,“ prohlásil.

Původní projekt na úpravy areálu počítal také se vznikem sálu pro zhruba 1200 lidí. Podle Bosáka se nepočítá s tím, že by se jednalo o prostor typu koncertní haly. „Spíš směřujeme k tomu, aby vznikl víceúčelový prostor. Pokud by to měl být koncertní sál, muselo by se zajistit jeho odhlučnění. U multifunkčního sálu to není nutné,“ konstatoval.

Areál bývalého depa dopravních podniků město využilo k vybudování centra pro kulturní a společenské akce, když se nepodařilo vybudovat kulturní fabriku na místě někdejšího pivovaru Světovar. DEPO2015 za několik let získalo početný okruh návštěvníků. Za rok tam přijde na nejrůznější akce kolem 250 tisíc lidí.

