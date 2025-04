Plasy okouzlila akrobatická pilotka z Francie i letecké umění otce se synem

Nutno přiznat, že organizátorům Dne ve vzduchu vyšlo sobotní počasí na výbornou. Zatímco dva dny předtím téměř bez přestání pršelo, v sobotu zvedali diváci hlavy k modré obloze a řada z nich odcházela domů opálená. Vydatný déšť z předchozích dnů už jen připomínalo bahno, kterým se návštěvníci plaského letiště museli brodit.

Program letecké show je po oba dva dny stejný. Sobotní diváci ale přišli o průlet letounů Saab JAS-39 Gripen, protože účast pár dní před akcí Armáda ČR zrušila.

Organizátoři na letošní 21. ročník letecké show připravili celkem sedm premiér, z nichž dvě si zapsaly prvenství v rámci České republiky.

Po jedné hodině odpoledne patřilo plaské nebe vůbec poprvé francouzské pilotce Melanie Astles, která divákům předvedla, proč je považována za jednu z nejlepších akrobatických pilotek současnosti.

Její odvážné vruty, přemety, otáčky a další akrobatické prvky ve vysoké rychlosti doslova zastavily divákům dech. Melanie se do historie zapsala jako první žena, která soutěžila v Red Bull Air Race, kde fascinovala svou přesností, rychlostí a odvahou.

Jakmile superžena dosedla se svým strojem na letištní plochu, diváci ji odměnili potleskem. Kdo chtěl, mohl se s Melanie vyfotit či si domů odnést její podpis. Musel si ale vystát dlouhou frontu.

Druhým z vrcholů Dne ve vzduchu bylo vystoupení italského pilota Luca Bertossia, který má za sebou účast na prestižních leteckých show po celém světě a patří mezi špičku světové akrobatické scény. Extrémní akrobatické kousky převedl s větroněm Swift S-1.

Podle organizátorů právě tento typ větroně je jeden z mála větroňů na světě, který zvládá extrémní manévry, které jsou běžně spojovány spíše s motorovými letadly. Navíc kluzák má odolnost vůči přetížení od +10G do -10G, což je větší než u mnoha stíhacích letadel.

Speciální rotace, výkruty a mnohé další neuvěřitelné kousky předvedl také Martin Šonka, legenda mezi akrobatickými piloty a vítěz Red Bull Air Race 2018. I když jeho vystoupení fascinuje diváky v Plasích každý rok a dalo by se říci, že už ničím nemůže překvapit, opak je pravdou. Šonka se neustále zdokonaluje a učí a jeho vystoupení má proto stále nové triky a akrobatické figury.

Také letos komentoval svůj let přímo z kokpitu a i když na jeho hlase bylo občas slyšet, že některé manévry jsou fyzicky náročné, dokázal je vtipně glosovat. „Teď si dáme otočku, výkrut nahoru, padám dolů a zase nahoru. Uf, to jsem se zapotil. To létání je krásné,“ komentoval sympatický pilot, který na závěr své ukázky, stejně jako jeho kolegové z dalších letadel, se s diváky rozloučil zamáváním křídel.

Návštěvníci mohli v Plasích poprvé spatřit také umění české skupiny Trenér Box na legendárních letadlech Zlín Z-526 či dvanáctiminutovou akrobatickou ukázku v letounech SIAI Marchetti SF-260 Ralfa a Nicka Niebergallových z Německa, což je otec se synem. Ti neopomněli na závěr své ukázky vytvořit na obloze z kouřových efektů srdce jako symbol lásky k letectví.

Další plaskou premiérou byla ukázka historického stříbrného fešáka Spartan 7W Executive. Na západ Čech s ním přiletěl Francouz Sebastién Mazzuchetti, jehož snem je se strojem obletět svět.

Na západ Čech poprvé přiletěl také historický skvost z roku 1945, hornoplošník Auster Mk.V. Organizátoři si připsali také premiéru strojů Jakovlev Jak-3U a CAC CA-13 Boomerang, v jejichž kokpitech usedli piloti z Nizozemska.