Železniční most v Dehtíně je nový, už se pod něj vejdou nákladní auta

9:28

Časté dopravní nehody byly jedním z důvodů, proč se železniční most v Dehtíně na Klatovsku vyměnil za nový. Řidiči nákladních aut do něj kvůli výšce naráželi. To by se teď už stávat nemělo. Nový most je vyšší a vlaky po něm budou jezdit rychleji.