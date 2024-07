Koller uzavřel festival ve Švihově. S Lucií odehrál jeden z posledních koncertů

Pro Martinu a Aničku z Plzně se švihovské koncerty stávají tradiční letní akcí, podle svých slov na ni přijely asi po čtrnácté.

„Jezdíme sem s vlastním stanem, býváme tu od pátku od neděle. Jsou kapely, které nás táhnou víc - třeba Chinaski, Lucie, Jeleni, v pátek to byl Daniel Landa. Co říkáme na jedno z posledních vystoupení Lucie s Davidem Kollerem? S ním je to asi něco jiného, než to pak bude bez něj,“ řekly Martina s Aničkou v době, kdy na pódiu vystupovala jako předposlední kapela večera Chinaski.

Stejně jako v předchozích letech si akci nenechaly ujít tisíce lidí. Letos pořadatelům vyšlo i počasí, v pátek i v sobotu přes den bylo horko, v sobotu večer přinesly příjemné ochlazení dvě dešťové přeháňky.

A kolik lidí do Švihova přijelo? „Čísla nezveřejňujeme, můžeme říct, že to bylo podobné jako v předchozích letech. Tady je to vždycky fajn, dobrá atmosféra. Pocitově je to o chloupek lepší než minule, protože letos vyšlo počasí, loni nám víc pršelo. V sobotním horku nám pomáhali i hasiči. Vše bylo bez problémů, dobrá atmosféra, myslím, že spokojenost je na všech stranách,“ soudil v neděli dopoledne hlavní organizátor Michal Šesták.

Pokud je v době festivalu horko, návštěvníci si chodí zaplavat do řeky, která napájí vodní příkop u hradu. Navíc v době festivalu stoupá i počet návštěvníků přímo ve vodním hradu, protože jeho prohlídka je součástí sobotní vstupenky.

Landa měl hradní premiéru

Kromě toho, že festival letos v průběhu prázdnin míří postupně na osm hradů po celé republice, někteří interpreti v průběhu léta vystupují jen tady. Podle zprávy pořadatelů vystupují letos v létě Chinaski jen na Hradech, Daniel Landa měl v pátek večer na Švihově svoji hradní premiéru. „Jeho vystoupení na festivalu je vzácná událost,“ uvedl jeden z organizátorů akce Viktor Souček.

Ze zprávy organizátorů vyplývá, že kytarista a zpěvák Robert Kodym z kapely Lucie má vztah k historii. „O mně je dobře známo, že jsme velkým milovníkem hradů a zámků. Vždy jsme měl pocit, že se jejich romantická atmosféra fantasticky doplňuje s rockovou muzikou,“ zprostředkovali pořadatelé vyjádření muzikanta.

Podle policejní mluvčí Hany Kroftové byl v době festivalu ve Švihově klid. Festival Hrady.cz pokračuje o příštím víkendu v Rožmberku nad Vltavou, pak se přesune do jihomoravského Veveří. Následovat budou Hradec nad Moravicí, Bouzov a o posledním prázdninovém víkendu letošní ročník uzavře festival na Bezdězu v Libereckém kraji.