Nová silnice spojila sever Rokycanska s D5, uleví dopravě v Oseku a Litohlavech

Obyvatelé Oseku na Rokycansku už zítra nebudou mít problémy při přecházení přes hlavní silnici protínající obec. Ještě dnes se po ní táhly nekonečné hady aut a kamionů, od středy už většina aut Osek i nedaleké Litohlavy začne objíždět po nově otevřeném obchvatu.
V noci totiž silničáři otevřou 5,3 kilometru dlouhou krajskou silnici od Březiny k nájezdu na dálnici D5 u Rokycan.
„Když jsme v říjnu 2023 poklepávali na základní kámen stavby, věřil jsem, že silnice by mohla být hotová na konci léta nebo začátku podzimu 2025. Termín dokončení podle smlouvy byl jaro 2026. Mám z toho velkou radost. Svět kolem nás ani my nejsme dokonalí, ale baví nás spolupracovat, když se hledají způsoby, jak problémy řešit, a ne říkat, že něco nejde,“ podotkl šéf stavební firmy Roadfin Václav Kotěšovec.
Vytouženou silnici na Rokycansku dokončí o půl roku dříve, uleví dvěma obcím
Nová silnice je první stavbou na novém napojení dálnice na severní Rokycansko. V další etapě by měla komunikace pokračovat od současného sjezdu na původní silnici druhé třídy kolem Březiny, Bezděkova, Břas a Újezdu u Svatého kříže ke křižovatce na Němčovice. Kdy na toto pokračování dojde, není jisté.
V dohledné době by mělo začít hledání možných variant trasy. Tato silnice patří na Rokycansku k velmi vytíženým, protože je nejkratším propojením Rokycan a středočeského Rakovníka.
U zrodu projektu silnice od Rokycan k Březině byl bývalý krajský radní pro dopravu Miroslav Jaroš. „V roce 1993 se otevírala dálnice kolem Rokycan. V podmínkách stavebního povolení bylo, že se musí postavit propojka Osecké a Litohlavské ulice, aby se dálnice mohla zkolaudovat. Kdyby se tenkrát tahle propojka postavila, tak by to vyřešilo dopravu v Litohlavech, ale silnici mimo Osek bychom už asi nikdy nepostavili. My jsme pak dokázali přesvědčit plánovací orgány v Plzeňském kraji, že je potřeba kolmá silnice k dálnici, která pomůže i Oseku. Jsem rád, že se silnice otevírá půl roku před mým odchodem do důchodu. Druhý můj sen je, abych se dožil pokračování téhle silnice, abychom ji dotáhli na křižovatku k Němčovicím. Záleží to na politicích a finančních prostředcích,“ vysvětlil Miroslav Jaroš.
Současný náměstek hejtmana Pavel Čížek připomněl, že otevřením silnice od dálnice D5 k Březině se uleví i samotným Rokycanům. Když auta včetně kamionů dosud mířila od dálnice D5 na severní Rokycansko, musela jezdit přes okresní město. Při výjezdu z něj pak navíc musela zdolávat prudký kopec u Rokycanské nemocnice a pak projížděla napříč Osekem.
Přes Litohlavy a pak současnou poměrně úzkou spojovací silnicí do Oseku nákladní auta nesměla v posledních letech jezdit, protože na okraji Litohlav se zřejmě kvůli předchozím průjezdům těžkých aut utrhla část svahu přímo pod silnicí.
Vybudování nové silnice stálo více než půl miliardy korun, zhruba 440 milionů je z evropské dotace. „Stavba by tu dnes nebyla, kdyby se nepodařily vykoupit pozemky. Během jediného roku se podařilo vykoupit potřebných dvacet hektarů pozemků,“ řekl šéf krajských silničářů Jiří Velíšek.
Břasy si na pokračování silnice, která pro ně bude i obchvatem, počkají ještě řadu let. Právě zprovozněná komunikace zjednoduší cestování do Rokycan i obyvatelům Břas a dalších okolních obcí. „Ať tu nejsou žádné bouračky,“ popřál starosta Břas Miroslav Kroc.
Dnes odpoledne si mohli část ještě zavřené silnice v klidu projet cyklisté i vyznavači kolečkových bruslí. Od středy si řidiči budou muset zvyknout na to, že při jízdách mezi Osekem a Litohlavy nebo Osekem a Vitinkou kříží nově otevřenou silnici a musejí dávat přednost v jízdě šoférům na nové silnici mezi Rokycany a Březinou.