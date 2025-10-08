Kolem osmé hodiny ráno stáhli pracovníci údržby dopravu do jediného pruhu na dálničním mostě u Rokycan, druhé úplně stejné omezení bylo na dálnici ve stejném směru také u Ejpovic.
„Omezení jsou kvůli opravám povrchu a údržbě komunikace. Omezení byla naplánovaná do středeční 16. hodiny,“ objasnil regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
Více než pětikilometrová kolona osobních aut, dodávek, kamionů a autobusů se po téměř celou dobu oprav táhla od dálničního mostu u Rokycan až mezi Ejpovice a Letkov. Někteří řidiči zkoušeli z kolony uniknout na sjezdu u Ejpovic, ale příliš si nepomohli.
Pokud chtěli kolony objet po staré pražské silnici, narazili hned v Ejpovicích na zákaz vjezdu. Silničáři v úseku mezi Ejpovicemi a odbočkou na Klabavu totiž silnici opravují, pokládají tam nový asfalt.
Oficiální objížďka uzavřené staré pražské výpadovky je vyznačená od Ejpovic přes Tymákov do Rokycan. Ale ta není žádnou výhrou.
Na příjezdu do Tymákova je silnice zúžená kvůli pracím na inženýrských sítích pod povrchem a provoz tam kyvadlově řídí semafory. Přímo v Tymákově a v navazujících Mokrouších dnes silničáři opravovali díry v hlavní silnici. Průjezd tam kyvadlově řídili sami silničáři.
Kdo zvládl všechny tyto nástrahy, rozhodně neměl vyhráno. Už před příjezdem k Rokycanům auta zastavila další kolona. Její konec byl u odbočky k Muzeu na demarkační linii a na Hrádek. Začátek měla o kilometr a půl dál u kruhového objezdu na výjezdu do Rokycan od dálnice D5.
Vše souviselo se zahájenou opravou části Plzeňské ulice ve směru do centra Rokycan. Stavební firma ve středu začala frézovat starý asfalt v Plzeňské ulici od kruhového objezdu až ke křižovatce se Sládkovou ulicí. Současně mají vyměnit asfalt i v polovině kruháče.
„Po osmé hodině ráno bylo osazené dopravní značení, o hodinu později byly spuštěné trojcestné semafory. Z důvodu nastavení stejného časového intervalu ze všech směrů se tvořily kolony. Po upozornění byl časový interval upraven na delší dobu pro průjezd ve směru ulic Šťáhlavská – Arbesova,“ popsala za krajskou správu silnic Martina Burda.
Šoféři budou muset vydržet ještě tři týdny
Záhy po spuštění semaforů se v hlavních směrech vytvořily dlouhé kolony. Policisté nejprve dopravu řídili ručně, pak stavbaři dočasně umožnili průjezd přes celý kruhový objezd. I když policisté stáli přímo u dopravní značky ve vjezdu do rozkopané Plzeňské ulice, někteří řidiči se tam snažili vjet a rozčileně rozhazovali rukama, když jim policisté ukazovali, že neprojedou.
Oprava Plzeňské ulice bude trvat přibližně tři týdny. Šoféři v Rokycanech se musejí obrnit trpělivostí i kvůli tomu, že je nově uzavřený průjezd od rokycanského hřbitova přes tamní průmyslovou zónu k dálničnímu přivaděči. Důvodem má být bezpečnost, v Litohlavské ulici vedoucí ke hřbitovu je přes říčku Klabavu jen velmi úzký most.
