Na kole z Plzně do Prahy. Finišuje dostavba cyklostezky mezi Plzní a Chrástem

Zhruba 200 metrů dlouhý úsek od podjezdů pod železniční tratí k dočasnému konci stezky nad řekou Berounkou předělává stavební firma od poloviny července. V týdnu dělníci asfaltovali novou stezku pro cyklisty a vyznavače inline bruslí i pásem ze zámkové dlažby oddělenou stezku pro pěší.
„Místo se výrazně změnilo. Namísto původního prudkého stoupání je tu nově pozvolný nájezd. To si vyžádalo poměrně velké zemní práce, odtěžený materiál odvážely desítky plně naložených nákladních vozidel,“ řekl Milan Hacker z vedení společnosti Roadfin stavby.
Poslední terénní překážka na cyklostezce mezi Chrástem a Plzní zmizí do podzimu
Ještě na začátku července si cyklisté jízdu z Plzně do Chrástu po cyklostezce „zpestřovali“ prudkým výjezdem po dočasné cestě vysypané hrubým štěrkem. Těsně před zahájením stavby tam jel i starší cyklista na silničním kolem. Ten bicykl do prudkého kopce raději tlačil, nasedal na něj až v místě, kde začínal asfalt.
„Takhle to dělám pokaždé. Nechci silničku píchnout v ostrém štěrku. Už aby to bylo komplet hotové, stezka po bývalé trati je parádní,“ liboval si muž ve žlutém dresu s logem Tour de France.
Až po dokončení stavby začne sloužit nový kus stezky veřejnosti, žádné sesedání už nebude zapotřebí. Nová stezka je napojená na původní cestu něčím, co vzdáleně připomíná maličký kruhový objezd se středem v podobě kapky. Stoupání je pozvolné, stezku lemují příkopy s odvodněním.
„Stavba za téměř 5,4 milionu korun včetně DPH je posledním úsekem, který propojí železniční stezku se stávajícími cyklistickými komunikacemi a naváže na nedávno otevřený úsek do Chrástu. Jeho kratší část stavělo město Plzeň, další navazující úsek až do Chrástu pak Plzeňský kraj. Hotovo by mělo být letos v říjnu,“ řekla v červnu mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.
I když je kvůli stavbě komunikace uzavřená od železničního podjezdu až na konec předělávaného úseku, podle lidí ze stavby stejně mnoho pěších a cyklistů zákazy každý den ignoruje.
Stezka pro cyklisty a pěší na zaniklé trati u Plzně je už téměř hotová
Po stezce z Plzně do Chrástu, která nahradila železniční trať, jezdí cyklisté od loňského roku. Nejdřív kraj otevřel zhruba šestikilometrový úsek z Chrástu kolem Bukovce na Chlumek s propojením na původní cestu nad železniční tratí. Zatímco kraj budoval tři metry širokou stezku, město ve svém 1,2 kilometru dlouhém úseku otevřeném v závěru loňského roku využilo celou šestimetrovou šířku bývalé trati.
Posledních 200 metrů dodělává stejná stavební firma, jako předchozí úseky. „S posledními asi 200 metry se čekalo a bylo nutné upravit původní projekt, aby zde v budoucnu mohl vzniknout ještě odpočinkový prostor s posezením i dětský pumptrack, a nebylo nutno cyklostezku předělávat,“ podotkl v červnu náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.
Na louce vedle dodělávaného úseku cyklostezky připravuje městský obvod Plzeň 4 zázemí s občerstvením nazývané Posed. Bude tu venkovní posezení, vyhlídka a pumptrack pro děti, v projektu se počítá s odpočinkovou plochou i místem pro pikniky.