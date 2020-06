Čtyřproudovka z Plzně povede až k Přešticím, hotová bude za čtyři roky

Úseku silnice I/27 mezi výkrmnou prasat Vysoká a křižovatkou na Chlumčany říkají lidé v Dobřanech les, který žere auta. Je to kvůli velkému množství dopravních nehod, které se tam stávají. Práce na tom, aby bylo nehod méně, oficiálně odstartovaly v pondělí.

V režii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se začal stavět další úsek čtyřpruhové silnice z Plzně do Přeštic. Právě u výkrmny prasat Vysoká naváže na stávající čtyřpruh a bude pokračovat před Přeštice.

Plynule by mělo navázat budování obchvatu Přeštic, mezitím by měl vzniknout obchvat Klatov. Cesta z Plzně na Klatovy by se měla zhruba do roku 2027 zkrátit asi na polovinu. Odhadl to pověřený ředitel plzeňské pobočky ŘSD Zdeněk Kuťák.

Stavba přeložky silnice I/27 Šlovice - Přeštice bude měřit 6,1 kilometru a přijde na více než 900 milionů korun. Významnou část pokryjí peníze z evropských fondů. Hotová by měla být nejpozději v březnu 2024, včetně již provedených prací je to v součtu 51 měsíců.

„Komunikace I/27 je významným silničním tahem s vysokým podílem těžké tranzitní dopravy. Stavbou přeložky dojde ke zkapacitnění dvoupruhového úseku na čtyřpruhový. Vznikne také obchvat Horní Lukavice, což výrazně uleví všem obyvatelům od hluku a exhalací z dopravy,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavět se bude za plného obousměrného silničního provozu. Postup výstavby je rozdělen celkem do čtyř etap. Jejich součástí je střídající se využití stávající silnice a zároveň nově vybudované provizorní komunikace.

„Je velice zásadní spojit dvě největší města v Plzeňském kraji, Plzeň a Klatovy, velmi důležitý bude i navazující obchvat Přeštic,“ sdělil náměstek plzeňského hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Přeložka I/27 Šlovice - Přeštice délka 6,1 kilometru

vysoutěžená cena stavby 911,8 milionu korun

vybíralo se ze šesti zájemců

v tendru na zhotovitele stavby zvítězilo konsorcium české firmy IMOS Brno a slovenského Váhostavu

příprava stavby trvala 12 let

stavba by měla v místě snížit počet dopravních nehod

až bude vybudovaný i navazující obchvat Přeštic a obchvat Klatov, cesta do Klatov by se měla zkrátit na polovinu

Poměrně dlouhá délka výstavby více než šestikilometrového úseku je dána agresivními jíly v podloží, kvůli kterým je nutné použít speciální technologii výstavby.

„Možná se někdo pozastavuje nad tím, proč to trvá 51 měsíců, ale v místech obchvatu Horní Lukavice je 700 metrů dlouhý úsek s velice složitými geologickými poměry, což způsobují agresivní jíly, přitom úsek zasahuje i do základových poměrů dvou mostů,“ připomněl Kuťák.

ŘSD proto na základě dvou studií od renomovaných geologů zvolila úspornější metodu, kdy si ale spodní část stavby musí rok takzvaně sedat a až poté se mohou začít budovat navazující vrstvy.

„Mohli jsme do země zapustit jeden štěrkový pilot vedle druhého, to by ale znamenalo řádově asi 80 tisíc kubických metrů kameniva a obrovské peníze. Proto jsme zvolili druhou úspornější variantu, kdy bude pilotů méně,“ upřesnil Kuťák.

Velkou pihou na kráse této stavby je i dlouhá příprava. Od územního rozhodnutí do zahájení stavby uplynulo totiž 12 let.

„Je to bohužel dáno stavem legislativy, kdy jsou velmi posílena vlastnická práva,“ popsal Kuťák. Ta se ale v poslední době zjednodušila, takže příprava obchvatu Přeštic by se podle něj mohla zkrátit zhruba o třetinu.

Nejhorší bylo podle Kuťáka jednání s některými vlastníky, kterých bylo na trase dohromady více než dvě stě. „Byl tu i pozemek, který se získat nedal a ani institut vyvlastnění se na něj nevztahoval. Pomohlo nám město Dobřany, které nakonec pozemek vykoupilo,“ popsal Kuťák.

Obce totiž mohou pozemky vykupovat za více peněz, než má povoleno ŘSD. „My můžeme pozemky vykupovat jen za ceny dané vyhláškou a za ceny vyplývající ze znaleckých posudků. Obce také mají pozemky, které mohou nabídnout spekulantům ke směně,“ vysvětlil Kuťák.

Příprava stavby trvala dlouhých 12 let

Starosta Dobřan Martin Sobotka uvedl, že s majitelem nebylo úplně snadné se domluvit. „Proto jsme za malý pozemek zaplatili 350 tisíc korun z městského rozpočtu,“ popsal starosta.

Sám se na dokončení stavby těší i proto, že kvůli silnici a kolonám na ní mají Dobřany zhoršenou kvalitu ovzduší. „I kvůli zdraví našich obyvatel jsme peníze investovali,“ doplnil Sobotka. Horní Lukavice zase poskytla pozemky ke směně s vlastníky, s kterými se nedalo na ceně dohodnout.

Přípravu stavby podle Kuťáka prodloužilo i to, že když příprava vrcholila, proběhly takzvané pozemkové úpravy. Kvůli těm se změnili vlastníci, takže podstatnou část jednání museli vyjednavači ŘSD absolvovat znovu.

„Takže když to shrnu, s ohledem na množství vlastníků a podmínky přípravy stavby je 12 let ještě úspěch,“ myslí si Kuťák.

O výstavbu více než šestikilometrového úseku se ucházelo šest vážných zájemců. Zvítězilo konsorcium české firmy IMOS Brno a slovenského Váhostavu. Výsledná cena podle Kuťáka odpovídá 93 procentům odhadované ceny.

„Pro ŘSD budou v Plzeňském kraji obě firmy stavět poprvé, ale zárukou může být to, že IMOS už velké stavby realizoval na severní a jižní Moravě,“ sdělil Kuťák.

