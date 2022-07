Lidé se dožadují PCR testů na covid, nejvíc nakažených v kraji je v Plzni

Praktici se hájí tím, že PCR test se u všech lidí dělat nemusí. „Pokud má pacient klinické příznaky a udělám mu antigenní test na přítomnost covidu, který vyjde pozitivně, nemusí už se potvrzovat PCR testem. To je oficiální postup,“ konstatoval šéf Sdružení praktických lékařů v Plzeňském kraji Michael Dimitrov.

„Praktik posoudí, zda je s ohledem na zdravotní stav pacienta PCR test nutný. Paušálně u všech pacientů se dělal dříve. Od toho už se ale upustilo,“ konstatoval Dimitrov.

Doplnil, že pokud má Krajská hygienická stanice v Plzni problémy s žadateli o PCR testy, měla by se na praktické lékaře obrátit. „Zkrátka měli bychom to řešit společně,“ sdělil.

Nejvíc nemocných lidí je nyní v Plzni

Podle jeho názoru by měli pacienti lékařům důvěřovat. „Lékař ví, jak má postupovat. Já když přijdu k automechanikovi, také mu neradím, jak má motor seštelovat. Naším posláním je pacienta léčit, a ne dělat to, co on si vymyslí. Sem patří třeba PCR test v případě, kdy to není nutné,“ konstatoval Dimitrov.

Podle informací ministerstva zdravotnictví je nyní v Plzeňském kraji nejvíc lidí s covidem v okrese Plzeň-město, a to 78 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Plzeň-jih s hodnotou 72, na Rokycansku je to 63, v okresech Klatovy a Domažlice je to po 37 a na Tachovsku 18.

„Z čísel vyplývá, že se nejedná o nic dramatického, ale čísla je třeba znásobit, protože vzhledem k tomu, že se téměř netestuje, skutečná síla covidu je mnohem větší,“ míní ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš.

Na otázku, jestli už hodně lidí covid považuje za chřipku nebo virózu, odpověděl, že určitě ano. „Úplná chřipka to pořád ještě není, ale je pravdou, že současné varianty nejsou tak agresivní a nemocní nemají tak těžký průběh. Může to být dáno i tím, že je velká část populace proočkovaná,“ popsal Bartoš.

V nemocnici leží s covidem šest pacientů

Lucie Bauerová z tiskového odboru Fakultní nemocnice (FN) v Plzni uvedla, že aktuálně je v nemocnici hospitalizováno šest pacientů s covidem, z toho dva jsou na jednotce intenzivní péče. V těžkém stavu je pacient ve věku 48 let, který má za sebou dvě dávky očkování, ostatní pacienti jsou ve věku 64 až 90 let a byli očkováni třemi dávkami.

„Většina z nich má i další onemocnění,“ poznamenala Bauerová. Připomněla, že v případě prudkého nárůstu pacientů s covidem je FN schopna reagovat okamžitě a zřídit potřebná oddělení s covidovými lůžky. „V současné situaci ale tento krok neplánujeme,“ doplnila.

A jak bude pokračovat očkování proti covidu? „Ohledně případné čtvrté očkovací dávky čekáme na metodické usměrnění ze strany ministerstva zdravotnictví, případně Státního zdravotního ústavu. Ti by měli například sdělit, jestli se bude očkování čtvrtou dávkou týkat jen určitých věkových či rizikových skupin,“ upřesnil Bartoš s tím, že v současné době pokračuje očkování těch zájemců, kteří vakcínu ještě nedostali.

V souvislosti s tím, že do Plzeňského kraje dorazily desítky tisíc uprchlíků před válkou na Ukrajině, Bartoš sdělil, že Ukrajinci nejsou pro českou populaci ohrožením. „Někteří jsou odpovědní, nechávají se očkovat a testovat, někteří ne. Je to stejné jako u české populace,“ upřesnil ředitel.

Žádná velká ohniska covidu prý hygienici v Plzeňském kraji nezaznamenali. A to i přesto, že monitorují například dětské tábory a další akce. „Není třeba se zbytečně plašit, není třeba na zbytečné testování odčerpávat peníze ze zdravotnického systému, ale je třeba, aby lidé k věci přistupovali zodpovědně. Aby třeba nenakazili covidem rizikové skupiny ve svém okolí,“ uvedl Bartoš.