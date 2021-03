V Plzni otevřeli největší očkovací centrum kraje, má fungovat i o víkendech

Pan Josef z Plzně ve čtvrtek slavil. Lahvinku a chlebíčky si koupil proto, že dostal SMS oznámení, že se má dostavit na očkování proti covidu-19.



Pro vakcínu si půjde do nového velkokapacitního centra, které kraj zřídil v budově SOU elektrotechnického na Vejprnické ulici v Plzni.



„Dcera je učitelka a brzy ráno mi volala, že její kamarádka obratem získala termín v očkovacím centru ve Skvrňanech. Přestože už jsem byl zaregistrován v očkovacím centru Fakultní nemocnice v Plzni, zkusil jsem se zaregistrovat znovu do centra na Skvrňanech a vyšlo to, krátce na to, v 7.40 hodin ráno mi přišlo potvrzení o registraci, v 7.44 jsem získal první i druhý termín. Jsem nadšený, na druhé očkování jdu 4. června,“ svěřil se senior, kterému je 74 let.

Největší radost má z toho, že se konečně bude moci bez problémů scházet se svými třemi vnoučaty, která poslední měsíce viděl jen přes kameru aplikace WhatsApp nebo na Štědrý den z dálky v parku, když jim předával dárky.



„Můj život bude snad opět normální. Snad se brzy otevřou i restaurace, kam chodím pravidelně s partou kamarádů,“ dodal senior, který se snaží proti covidu maximálně chránit. Například tím, že nakupovat chodí jen po osmé hodině večer, kdy už v provozovnách skoro nikdo není.

Z toho, že lidé pod 80 let obratem dostali termín do velkého očkovacího centra Skvrňany, je trochu rozpačitý šéf Sdružení praktických lékařů v Plzeňském kraji Michael Dimitrov. Důvod je jednoduchý.



Vakcín pro praktické lékaře je stále málo

I někteří senioři starší 80 let, kteří do velkých očkovacích center chodit nechtějí nebo nemohou a zvolili cestu k očkování přes praktického lékaře, ještě na termín čekají, protože k praktikům směřuje stále jen minimum vakcín.



„Mohlo by to vrazit klín mezi seniory, protože ti starší, kteří jen zvolili jinou cestu k očkování, se mohou cítit diskriminovaní,“ obává se Dimitrov. Ten proto doufá, že zásobování praktických lékařů vakcínami bude v příštích týdnech masivnější.



Ale jak uvedl krajský koordinátor očkování Robin Šín, na lepší časy se úplně neblýská. Tento týden mělo do Plzeňského kraje pro ordinace praktiků dorazit 1 900 dávek vakcíny AstraZeneca, kterou mělo být v ordinacích devatenácti praktiků naočkováno po sto lidech, dodávka byla ale odložena na příští pondělí.



„Stává se tedy, že praktici lidi objednají na konkrétní termíny a pak je musí znovu obvolávat, že se termíny ruší,“ popsal Dimitrov.



Hejtmanka Ilona Mauritzová uvedla, že očkování v ordinacích praktických lékařů podporuje. I díky nim by se v kraji mohlo denně očkovat osm tisíc lidí.



Potřeba je naočkovat zhruba 75 procent zdejší populace. Když se odečtou děti a mládež do 16 let, která se neočkuje, jde v kraji o 354 tisíc lidí. Dosud byla z této skupiny v kraji naočkována desetina. Zbývá tedy asi 310 tisíc lidí.



Očkovat se budou i zdravotníci

„Kdyby bylo dostatek vakcín, stihli bychom všechny naočkovat za tři měsíce, tedy zhruba do poloviny června, bohužel není zatím dostatek vakcín,“ sdělila Mauritzová s tím, že kraj velkoprůtokové centrum otevřel proto, aby byl připravený na to, až do České republiky budou proudit velké objemy vakcín.



V době dostatku vakcín by centrum mělo pracovat od rána od 7.30 do večera do 18 hodin včetně sobot a nedělí.

Dnes bude v centru na Skvrňanech naočkováno prvních 500 lidí, mezi nimi budou lidé nad 70 let a učitelé ze škol pro děti záchranářů, zdravotníků či hasičů. Příští týden se zde budou očkovat hlavně druhé dávky vakcíny.

„Neustále upozorňujeme na to, že jsme britskou mutací covidu nejzasaženější kraj, že kvůli tomu máme vysoké procento nakažených a měli bychom tedy dostat více vakcín, to se stalo pouze jednou před třemi týdny, kdy jsme dostali tisíc dávek vakcíny navíc pro Tachovsko, od té doby se nám dávky nezvýšily,“ sdělila Mauritzová.



Výsledkem špatné epidemiologické situace je to, že lůžka pro covidové pacienty jsou v kraji dál téměř zaplněná i přes maximální navyšování jejich počtu. Zejména kapacity intenzivní péče jsou téměř vyčerpané. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.