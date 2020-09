V kraji otevírají další odběrová místa, na testy se čeká až šest dní

„V minulém týdnu nebyly termíny pro e-žádanku zcela naplněné. Dnes se významně požadavky změnily a poptávka se navýšila. V případě potřeby upravujeme termíny objednávek a provozní dobu,“ sdělila mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

Denně se podle ní situace mění, samoplátce objednávají na termín za dva dny.



Odběrová místa fakultní nemocnice jsou v pracovních dnech otevřena do 14.30 hodin, v sobotu do 15.30 hodin. Například v pondělí ve 14.15 hodin zde stálo ve frontě 35 aut.

Denně nemocnice provede 500 odběrů. Ve středu v poledne byl podle objednávkového systému první volný termín až na úterý 22. září.

V soukromé plzeňské Bioptické laboratoři je situace o něco lepší, volné termíny jsou na sobotu odpoledne. Denně zde zvládnou odebrat 200 vzorků pro testování, kapacitu hodlají v příštích dnech navýšit na 400 denně.

„Na obrovský zájem reagujeme tím, že instalujeme další odběrová pracoviště,“ uvedla ředitelka Zdeňka Dušková, podle které se dá kapacita ještě zvýšit.

„Jezdí sem i lidé z Prahy, kteří tam stáli frontu od šesti od rána a nedostalo se na ně. Druhý den se tak objednali k nám a test měli hotový,“ sdělila Dušková. „Vypadá to, že budeme prodlužovat pracovní dobu do 22 hodin každý den, když to bude potřeba,“ dodala.

Ještě nedávno firma vyhodnocovala denně kolem 400 vzorků, dnes už je to kolem 1200. Kapacita je dva tisíce testů denně.

„Ale když to bude potřeba, jsme schopní ji zvýšit,“ sdělila ředitelka. „Vozíme sem Liberec, Mladou Boleslav, Sušici, celý západočeský kraj. Zatím nic neodmítáme. Kdokoliv se ozve, že potřebuje testy, tak není problém,“ řekla Dušková.

Ve FN Plzeň leží s covidem 20 pacientů

Krajem zřizované nemocnice mají zatím odběrové místo pouze v Klatovské nemocnici. „Dosud se zde odběry prováděly dva dny v týdnu, tento týden se přidal třetí odběrový den,“ řekl ČTK mluvčí Jiří Kokoška.

Nemocnice podle něj provede za jeden den kolem 80 odběrů pro samoplátce i pacienty indikované hygieniky či lékaři. Termíny pro samoplátce jsou obsazené, nejbližší možný je až příští pondělí. „Nejspíš v pátek se otevře ještě odběrové místo v Rokycanské nemocnici,“ řekl Kokoška.

Ve fakultní nemocnici bylo v úterý hospitalizováno s covidem-19 celkem 20 pacientů. Z toho tři byli napojení na umělou plicní ventilaci a jejich zdravotní stav je vážný.

U dalších tří je průběh nemoci středně závažný. Ostatní mají průběh lehký. Ještě minulou středu bylo hospitalizováno dvanáct pacientů, jeden byl ventilován.



Druhým nejzasaženějším okresem v České republice po Praze byl v úterý okres Plzeň-jih s nemocností 132,31 covid pozitivních na 100 tisíc obyvatel za uplynulých sedm dní. Uvedl to covidweb Ministerstva zdravotnictví.

V druhé nejzasaženější Plzni dosáhla nemocnost 100,89.

V kraji se od začátku epidemie nakazilo 1817 lidí, za poslední týden jich přibylo přes 500. To je téměř 30 procent z celkového počtu covid pozitivních zaznamenaných od začátku epidemie.