Virus, má panenko! Na hasičské zábavě předvedl rychlost šíření i různé dopady

Na testování v Nové Vsi, kde žije 280 obyvatel, by měli jít všichni. „Někdo nepřijde, protože ven vůbec nevychází. Ale předpokládám, že většina občanů, kteří ještě otestovaní nebyli, dorazí,“ uvedl starosta Miroslav Sedlák.

V obci už několik dní platí mimořádná opatření nařízená hygieniky. Lidé musí na veřejných místech nosit roušky a dodržovat odstupy, je zavřený hostinec, nesmí se konat žádné veřejné ani soukromé akce, zavřený je i obecní úřad.

Možnosti nechat se otestovat využil jeden z chatařů. Jeho syn byl na zábavě a virovým onemocněním se nakazil. „Na test jdu, ať mám jistotu, jestli jsem zdráv, nebo ne,“ řekl v zástupu čekajících na test chatař.

Hasičská zábava se v obci uskutečnila poslední sobotu v srpnu. Ze zhruba 60 účastníků se virové onemocnění zatím prokázalo u 43 lidí. Uvedl to jeden z hlavních organizátorů společenské akce a předseda místních dobrovolných hasičů Michal Nedvěd.



Podle něj to ale nemusí být konečné číslo, protože všechny testy ještě hotové nejsou. Kdyby už nepřibyl ani jeden pozitivní, znamenalo by to, že se nemoc rozšířila na 72 procent přítomných.

To potvrzuje vyjádření epidemiologů, že se jedná o velmi rychle přenosnou virovou nákazu.

Hasiče by prý ani ve snu nenapadlo, že akce takto dopadne. „Od března tu nikdo covid neměl, u společenských akcí bylo povoleno pět set osob, my jsme očekávali účast 80 lidí a přišlo jich 60,“ přiblížil Nedvěd.

Kvůli nakaženým nemůže fungovat STK

A co by poradil dalším obcím, kde mají naplánovanou hasičskou zábavu? „Aby ji zrušili,“ sdělil. Ne jen ze zdravotních důvodů, ale hlavně kvůli nepříjemnostem v práci, které to způsobí.

„Máme tu například dva kluky, kteří pracují na stanici technické kontroly v Plzni na Domažlické ulici a ta je kvůli jejich karanténě zavřená,“ sdělil Nedvěd, který je sám pozitivní, stejně jako jeho manželka. Ta situaci v Nové Vsi pečlivě sleduje.

Ví proto i to, že sedm lidí bylo na zábavě z Dobřan, dva z Líní u Plzně a dva z Prahy. Podle Nedvěda se nedá říci, kdo nemoc do obce přinesl.

„Mohli to být Dobřanští, mohli to být Pražáci, jisté je nyní jen to, že nikdo není na nikoho naštvaný, žijeme tu jako jedna velká rodina, to se může stát kdekoli,“ sdělil.

A jakou má teorii pro to, že je v obci tolik covid pozitivních? „Někdo si může myslet, že jsme pili z jednoho brčka, ale není to tak,“ smál se Nedvěd. Podle něj je zajímavé, že negativní je hospodský s hospodskou a jejich dcera, kteří obsluhovali. Dobře prý dopadli i ti, kteří seděli pod pergolou venku před hospodou. Odnesli to ti, kteří byli v sále.

Jedna žena leží v nemocnici

„Od osmi do půl třetí do rána jsme tancovali. Sál je pro 120 lidí a byla nás tam zhruba polovina, takže kdyby tam bylo 120 lidí, covid by zřejmě měli všichni,“ odhadl muž, který měl velký strach o manželku.

Ta prý měla příznaky od minulé středy, což byl pátý den od společenské akce. „Nebylo jí dobře, tak jsem jí vezl s myšlenkou na covid na infekční kliniku Fakultní nemocnice v Plzni na Borech, kde jí udělali EKG a další vyšetření a odebrali jí vzorek na covid. Já jsem šel hned v neděli ráno na odběry a v úterý ráno mi sdělili, že jsem také pozitivní,“ vylíčil Nedvěd. Zatímco on se cítí zdravě, manželce se lépe udělalo až ve čtvrtek, tedy po osmi dnech od prvních příznaků.

Hůře je na tom ale manželčina 44letá dcera, která leží ve fakultní nemocnici v Plzni. „Je na kapačkách, bojíme se o ni, snad to dopadne dobře,“ sdělil Nedvěd, podle kterého nikdo jiný v nemocnici není.

Koronavirus se rozšířil v polovině srpna v Tatiné na Plzeňsku. Pozitivní test tam mělo 27 lidí a dalších sedm bylo vytrasováno mimo obec.