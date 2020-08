Lidé v kraji mají zájem o očkování, nechtějí do karantény kvůli rýmě

Novým trendem se stává, že vakcínu chtějí i mladí a zdraví.Jejich motivací je snížit na minimum pravděpodobnost onemocnění rýmou a kašlem. Vysvětlení je jednoduché. Nechtějí dopustit, aby celá rodina byla vyřazena z pracovního procesu do doby, než se prokáže, že nejde o covid-19.

„Minulý rok se nechalo očkovat proti chřipce osm až devět procent mých pacientů, letošní zájem je odhadem o 50 procent větší,“ uvedl Jakub Mitro, praktický lékař Polikliniky Agel, bývalé Železniční polikliniky v Plzni.

Ozývají se podle něj i lidé, kteří se v minulosti očkovat nenechali. Mají prý zájem objednat si vakcínu dopředu. „Nemůžeme to zatím dělat, protože nevíme, kdy vakcína dorazí, většinou to bývá začátkem října,“ sdělil Mitro.

Ten prý v minulých letech doporučoval očkování hlavně rizikovým skupinám, tedy lidem s plicními, kardiovaskulárními chorobami, diabetikům, lidem se sníženou imunitou či seniorům. Nyní je doporučuje i mladým lidem, kteří se na to zeptají.

„Letos je to totiž kvůli covid-19 socioekonomický problém. Jde o to, aby lidé nebyli vystavováni karanténě, když budou mít nějaké příznaky. Pak totiž musí počkat na výsledky testu na koronavirus a do té doby budou vyřazeni z pracovního procesu. To se může týkat i celé rodiny,“ popsal Mitro.

Očkováním proti chřipce chtějí riziko snížit. Pokud bude vakcíny ve finále méně než zájemců, přednost podle něj dostanou rizikové skupiny.

Lidé už volají a chtějí si vakcínu předobjednat

Větší zájem o očkování proti chřipce potvrdila také Hana Červená z Polikliniky Agel. „Lidé si přečetli, že souběh chřipky a covid-19 je rizikový, i proto volají a chtějí si vakcínu předobjednat, což ale nejde, protože nevíme, kolik kusů dostaneme,“ sdělila Červená.

Zájem podle ní zvyšují i firmy, které chtějí vakcínu objednat a zaplatit svým zaměstnancům,“ popsala.

Zvýšený zájem o očkování potvrdil i praktický lékař Josef Dvořák, který ordinuje v Nýřanech.

Epidemiolog Roman Prymula již dříve pro ČT uvedl, že meziročně není možné v České republice dosáhnout ideální proočkovanosti populace proti chřipce, která činí 75 procent.

„Měli jsme garantováno nějakých 800 tisíc dávek, a po vyjednáváních dojde k navýšení o dalších deset procent. Takže kdyby hypoteticky šlo vše, jak má, tak bychom se mohli dostat na proočkovanost devět procent,“ řekl.

Až prodělání těžké chřipky někdy změní názor

Výrobní kapacita je podle něj omezená a o vakcíny proti chřipce mají zájem i jiné země. Podle Prymuly je navíc v ČR nešťastně nastavený systém, kdy si praktičtí lékaři musí vakcíny předobjednat a poté očkují pacienty, kteří mají zájem.

„A oni mají logicky obavy, že když se lidé nenechají očkovat, tak jim vakcíny zbudou a nikdo jim je neproplatí,“ řekl Prymula. „Budeme rádi za devět procent, protože to bude historicky nejvyšší číslo,“ dodal.

Šéf Sdružení praktických lékařů pro Plzeňský kraj Michael Dimitrov, který má ordinaci ve Zruči u Plzně, má problém opačný. V jeho obvodu moc velký zájem není, i když se pacienty snaží přemlouvat.

„Zvlášť když se jedná o rizikové skupiny,“ sdělil. Třeba senioři prý argumentují tak, že s chřipkou nikdy neměli problémy, nebo že nikam nechodí, proto se nemohou nakazit. Podle Dimitrova, který se sám nechává pravidelně očkovat, bývá největším argumentem to, když senioři dostanou těžkou chřipku.

„Pak už mi věří a očkovat se nechají, i takové případy tu mívám,“ sdělil. Uvedl, že zájem o očkování je na různých místech Plzeňského kraje různý a nedá se říci, čím je daný. „Neplatí ani žádný sociologický klíč typu venkov je jiný než město,“ uzavřel.