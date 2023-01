Bývalou trať do Chrástu vystřídá cyklostezka, přestavba začne už letos

„Asfaltová stezka bude široká 3,5 metru, stane se základní dopravní kostrou projektu. Kraj bude budovat úsek z Chrástu kolem Bukovce k Chlumku. Město pak plynule naváže a protáhne stezku až do Doubravky k tunelům,“ shrnul náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek po poslední schůzce se zástupci města Plzně a odborníky na dopravu a cyklodopravu.

Protože město nemá ještě ve svém majetku téměř dvoukilometrový úsek od Chlumku k portálu železničního tunelu a zároveň má zájem, aby lidé mohli stezku využívat co nejdříve, mají připravené dočasné řešení.

„U Chlumku máme vyprojektovaných 300 metrů dlouhý úsek napojení nové cyklostezky od Chrástu na cestu, která vede nad bývalou tratí od tunelového portálu k bývalé bukovecké papírně u Chlumku. Ten vznikne současně s cyklostezkou. Zároveň jsme už podali na Správu železnic žádost o převedení zbývajícího tělesa trati do našeho majetku,“ nastínil náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Projekt provizorního propojení počítá s tím, že od dočasného konce stezky u Chlumku se bude prozatímní stezka stáčet doleva mimo těleso trati a ve stopě někdejší cesty se protáhne až k mostu, který se klene nad bývalou tratí. Tam se pak napojí na původní zpevněnou cestu, která je v turistických mapách značena jako naučná stezka Údolím Berounky. Tam cyklisté budou muset počítat s mírnými stoupáními i klesáními, zatímco stezka na bývalé železniční trati plynule stoupá směrem k Chrástu.

Město ještě nemá v majetku úsek od Chlumku

Podle Tolara město konečně začalo i s projektováním zbývajícího přibližně dvoukilometrového úseku cyklotrasy z Chlumku k tunelu pod vrchem Chlum na okraji Doubravky.

Kompletně dokončená stezka od tunelu do Chrástu bude měřit asi 7,5 kilometru. Asfaltový pruh bude zabírat jen polovinu profilu bývalé trati, plochu jen o něco málo širší, než jakou potřebovala jedna z kolejí hlavní trati z Plzně do Prahy. Druhá polovina zatím zůstane volná.

„Tento prostor se v budoucnu může, ale také nemusí, využít. Bude záležet i na tom, kolik lidí bude stezku po zprovoznění využívat. Dokážu si představit, že by se v budoucnu tento pás mohl proměnit v přírodní stezku pro běžce s měkčím povrchem, mohla by tam vzniknout vyhlídková místa do údolí a odpočinková místa. Dokážu si představit dohodu se železničními nadšenci, že by tam mohli vybudovat kus kolejí se starým vagonem a další historické železniční věci připomínající původní trať třeba i s malým muzeem a ideálně i místem pro občerstvení,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar.

Líbí se mu způsob, jak v Bavorsku přeměnili bývalé trati na stezky, kde fungují pro cyklisty a turisty nádraží jako místa pro občerstvení a odpočinek. „Období železnice tam připomínají i staré vagony. Bohužel, mezi Plzní a Chrástem žádné nádraží není. Už teď je parádním artefaktem u tunelových portálů na okraji Doubravky část řezné hlavy stroje, který razil oba více než čtyřkilometrové tubusy železničního tunelu,“ řekl Tolar.

Dodal, že vše bude záležet na tom, jak bude stezka využívaná. Jeden z projektů nevylučuje, že evropská cyklostezka číslo 3 vedoucí z Francie přes Německo a Plzeň do Prahy by v budoucnu mohla být převedena ze současné stopy z Doubravky přes Újezd, Červený Hrádek a Kyšice k Ejpovickému jezeru právě na nově vybudovanou stezku.