„Neexistuje žádná dohoda pronajmout prostory provozovateli kasina. Areál Logicor Plzeň bude vystavěn tak, aby byl atraktivní pro potenciální klienty z řad firem, jejichž provoz je v souladu s funkčním využitím dle územního plánu obce včetně lehké nerušící výroby, logistiky nebo sportovišť pro děti a mládež,“ uvedla v pondělí odpoledne mediální zástupkyně mezinárodní developerské společnosti Logicor Radka Langrová Kerschbaumová.
Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO 9. října na sociálních sítích mimo jiné zveřejnil, že se „v kuloárech začalo proslýchat, že kasino může vzniknout na území města Chotíkov, těsně za hranicí našeho města, v areálu firmy Logicor“.
Primátor se bojí kasina v sousední obci. Nezasahujte do toho, vzkázala starostka
Na jaře příštího roku má začít společnost budovat haly na pozemku mezi konečnou autobusů na Košutce a hypermarketem Globus. Stavět se má dva roky. I když se opticky jedná o Plzeň, volná plocha i hypermarket jsou na katastru sousední obce Chotíkov.
Starostka Chotíkova Eva Hirschfeldová už před třemi týdny řekla, že žádnou nabídku na zřízení kasina obec neobdržela. „Ráda bych, v rámci udržení dobrých a korektních vztahů, vyzvala pana primátora a pana radního, aby respektovali a ctili naši místní samosprávu obce a nezasahovali do věcí, do kterých jim nepřísluší,“ zdůraznila starostka.
Podle ní je minimálně neetické, že vrcholní představitelé Plzně zasahují do kompetencí a řízení sousední obce. Podle ní ji Roman Zarzycký mohl osobně navštívit a věc probrat, ale nestalo se. „Místo toho to rozebírá přes sociální sítě,“ podotkla tehdy starostka.