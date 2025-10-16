Primátor se bojí kasina v sousední obci. Nezasahujte do toho, vzkázala starostka

Mezi městem Plzní a obcí Chotíkov se rozhořel spor o kasino. To má podle primátora Romana Zarzyckého vyrůst hned za hranicí města, což odmítá. Přes sociální síť proto vyzval starostku obce, aby kasino odmítla. Ta tvrdí, že žádnou nabídku na zřízení kasina nedostala a zásah představitelů Plzně do kompetencí sousední obce považuje minimálně za neetické.
Cílem plzeňské radnice je vytěsnit z katastru města jak herny, tak kasina....
ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Výzvu adresovanou starostce Chotíkova Evě Hirschfeldové zveřejnil plzeňský primátor Roman Zarzycký z ANO na svém facebookovém profilu 9. října.

Poukazuje na to, že od ledna příštího roku nesmí být na území Plzně žádná herna ani kasino. A nelíbí se mu, že by vzniklo za hranicí města.

„Hazard nechceme v Plzni, ani u Plzně. V kuloárech se začalo proslýchat, že kasino může vzniknout na území města Chotíkov, těsně za hranicí našeho města, v areálu firmy Logicor. S areálem souhlasíme, ale vydali jsme nesouhlasné stanovisko s umístěním kasina do těchto prostor a vyzýváme vedení města Chotíkov, konkrétně paní starostku, aby toto veřejně odmítla,“ vyzývá primátor.

Herny i kasina mají do dvou let zmizet z Plzně, tvrdí radnice

K němu se přidal také pirátský radní Daniel Kůs. „Jsem moc rád, že pan primátor je jasně proti a spolu s ním i já a celé vedení města. Tak doufám, že paní starostka nedovolí, aby vedle hypermarketu Globus vyrostlo kasino,“ říká v jiném videu na sociální síti Kůs.

Připomněl, že starostka je známá svým nedávným „skvělým“ nápadem umístit sochu připomínající sebevraha na most nad hlavní frekventovanou silnicí. Teď doufá, že s podobně skvělým nápadem nepřijde ve spojitosti s kasinem.

A co na to starostka Chotíkova? „Ráda bych, v rámci udržení dobrých a korektních vztahů, vyzvala pana primátora a pana radního, aby respektovali a ctili naši místní samosprávu obce a nezasahovali do věcí, do kterých jim nepřísluší,“ rozčílila starostku Evu Hirschfeldovou výzva skrze sociální sítě.

Žádná nabídka nám nepřišla, tvrdí starostka

Připomíná, že Chotíkov je samostatná obec, kterou spravuje rada a zastupitelstvo a ona, jako starosta obce, tudíž o ničem sama nerozhoduje.

„Nikdy jsme nepotřebovali žádné regulatorní opatření na potírání hazardu na svém území, a tudíž není ani na pořadu dne se jím zabývat. Žádná žádost či nabídka na zřízení kasina v katastru Chotíkova nebyla obci předložena,“ vysvětluje.

Řidiči si pletli sochu na lávce nad silnicí se sebevrahem. Musí pryč, rozhodl kraj

Podle ní je minimálně neetické, že vrcholní představitelé Plzně zasahují do kompetencí a řízení sousední obce. Podle ní ji Roman Zarzycký mohl osobně navštívit a věc probrat, ale nestalo se. „Místo toho to rozebírá přes sociální sítě,“ komentuje starostka.

Jako příklad toho, že Chotíkov vychází mnohdy Plzni vstříc, uvedla, že obec souhlasila s umístěním Faltusova mostu na svých pozemcích, dále posunula katastrální hranice ve prospěch Plzně pro rozšíření sběrného dvora v ulici Úněšovská či ochotně řeší legalizaci uložení inženýrských sítí v obecních pozemcích ve prospěch Plzně a jejích společností.

