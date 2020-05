Chodské slavnosti se letos přesunou na internet, trhy rada města zrušila

„Rozhodli jsme se, že ani za této situace akci nezrušíme. Bude ale vypadat jinak, než jsme zvyklí. Musí se obejít bez trhů a velkých pódií, která každoročně stavíme. Folklorní vystoupení se přesunou na internet,“ řekl MF DNES ředitel folklorního festivalu Kamil Jindřich.

I kdyby velké festivaly nebyly vládou omezeny a platila jen obecná ustanovení, jako jsou dvoumetrové rozestupy nebo stanovený počet osob na jednom místě, u podobných akcí v podstatě není možné tato pravidla dodržet.

Členové regionálních souborů natočí pořady, které se pak k příznivcům folkloru dostanou pomocí internetu či televizních a rozhlasových stanic. Neznamená to ale, že by centrum města v době konání slavností, tedy 14. až 16. srpna, nenabídlo vůbec žádný program.

„Chodové si folklor vzít nenechají. Počítáme s tím, že soubory se třeba sejdou na některých předzahrádkách a zahrají. Jejich členové se na slavnosti každý rok těší a jsou domluveni, že se potkají, takže si je užijí alespoň takto. O vystoupení dudáků tedy lidé nepřijdou, bude to ale spíše komornější záležitost. Nikde se nebudou uvádět časy začátku programů. Počítáme, že si muziku půjdou poslechnout zejména místní lidé. Bude to svým způsobem takový návrat do předminulého století,“ sděluje Jindřich s tím, že bohoslužby spojené s Vavřineckou poutí se konat budou.

Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folklorních festivalů v ČR. V běžných letech vystoupí na pěti pódiích přes 600 účinkujících. Po městě bývá asi 400 stánků, polovina s tradičními řemesly.

Parkovací ani ubytovací kapacity nikdy nestačí. Vstup na všechny pořady je zdarma. Hlavními donátory jsou město, kraj, CzechTourism a ministerstvo kultury.

Podívejte se, jak se pečou vyhlášené chodské koláče