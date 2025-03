Školák usnul v tramvaji a přejel zastávku. Všímavá žena ho dovedla za strážníky

14:22, aktualizováno 14:22

Do velkých nesnázích se dostal osmiletý chlapec z Plzně, který cestou do školy usnul v tramvaji. Když se probral, byl už daleko za zastávkou, kde měl vystoupit. Zmateného školáka si všimla žena, která s ním cestovala, a odvedla ho na služebnu městských strážníků. Pro ně už nebyl problém zjistit, do které základní školy hoch chodí.