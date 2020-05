Brdy mají novou stezku pro turisty, vede okolím Padrťských rybníků

Nová naučná stezka patří k jednomu z tipů iniciativy Pojďte s námi do přírody. Tu připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stezku již prošel s pracovníky Chráněné krajinné oblasti Brdy či vojenských lesů i ministr životního prostředí Richard Brabec. „Chceme ukázat, že naše příroda je krásná a také to, jakým způsobem se o ni pečuje,“ sdělil.

„Stezka vede kolem záběhelského dubu, což je zřejmě nejmohutnější a nejstarší dub v Brdech. Proto získal značku památný strom,“ upozornila cykloprůvodkyně Brdy Radka Žáková.

„Kolem Dolejšího padrťského rybníku jsou pastviny, kde kvete obrovské množství kosatců sibiřských. Odhaduji, že pokvetou za 14 dnů a po tři týdny. Pro milovníky květeny by to měl být úžasný zážitek,“ zve Radka Žáková, podle níž jsou Brdy právě na přelomu května a června, kdy tam všechno kvete, nejkrásnější.

Vedoucí Muzea Středních Brd Martin Lang uvedl, že Padrťské rybníky jsou po Velkém Dářku v Českomoravské vrchovině druhou největší náhorní nádrží v České republice.

„Je to tedy v době, kdy řešíme sucho a nedostatek vody, velmi zajímavé území. Ještě zajímavější jsou v tomto směru mokřady v okolí Padrťských rybníků,“ popsal Lang.

Naučné stezky v CHKO Brdy Stezka Klobouček vhodná pro pěší, délka 7 km

vede z Obecnice na brdský vrch Klobouček přes nádrž Octárna, nabízí 12 zastavení i občerstvení u čtyř lesních studánek Stezka Petráčkova hora vhodná pro pěší, délka 5 km

vhodná pro pěší, délka 5 km začíná a končí v obci Vacíkov, nabízí 7 zastavení, seznamuje především se zlatem, jeho vlastnostmi, využitím, historií i současností jeho těžby



Stezka má celkem 13 zastavení. Část informací se věnuje skutečnosti, že bylo okolí Padrťských rybníků výrazně formováno i prací lidí. Žili v dnes již neexistujících obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín.

Stezku proto otvíral i Miloslav Čejka z Hrádku u Rokycan, který se narodil ve vsi Záběhlá. Tu komunisté v 50. letech minulého století srovnali spolu s dalšími brdskými vesnicemi se zemí, aby v místě mohl vzniknout vojenský újezd. I proto nemá jako většina lidí v občanském průkazu jméno města nebo vesnice, kde se narodil, ale má tam napsáno jen Brdy. Čejka, který léta s dalšími násilnými vysídlenci marně usiluje o vrácení svých pozemků, včera uvedl, že by si přál alespoň to, aby kromě informačních tabulí byla pro návštěvníky v místě bývalé vesnice u jedné z informačních tabulí vykopána studna, z které by se turisté mohli napít a která by zničené vesnice připomínala.

Lang zase upozornil na nádhernou starou alej tvořenou různými dřevinami. Vede od hráze Dolejšího padrťského rybníku směrem k bývalé Záběhlé. „Teď stromy obrazily a člověk má pocit, že jde obrovským nádherným zeleným tunelem,“ uvedl Lang.

Jedna z informačních tabulí naučné stezky přibližuje život v obci Padrť, kterou dříve živilo železářství. „Krásu a odlehlost zdejšího kraje objevili koncem 19. století první turisté, kteří místním přinesli vítaný přivýdělek v době, když tu železářství skomíralo,“ dovědí se například turisté.