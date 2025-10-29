Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.
Policie na dálnici D5 zadržela muže, který se tmou řítil v rychlosti 239...
Policie na dálnici D5 zadržela muže, který se tmou řítil v rychlosti 239 kilometrů za hodinu. (24. října 2025) | foto: policie čr

„Policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra v pátek večer narazili na řidiče, za jehož jízdu by se určitě nestyděl ani Vin Diesel alias Dominic Toretto ze slavné série Rychle a zběsile,“ uvedla ve středu večer policie na Facebooku.

Kolem služebního vozidla muž prosvištěl v automobilu Chevrolet Corvette rychlostí 239 kilometrů za hodinu. Policisté řidiče zastavili, zadrželi jeho řidičský průkaz a oznámili přestupek správnímu orgánu.

Muži hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun, přičtení šesti bodů do karty řidiče a zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel na dva roky. „Ne vždy takto rychlá jízda končí jako pouhý přestupek,“ upozorňuje policie.

