Plán, že se v části Borské přehrady budou lidé koupat, jde nyní k ledu

Cílem plánu bylo vyřešit desetiletí trvající problém s tím, že voda v přehradě není vhodná ke koupání zejména kvůli vysokému obsahu sinic. To je důsledek toho, že řeka Radbuza do nádrže přináší vodu ze zemědělsky intenzivně využívaných oblastí, a vytváří tím pro sinice příznivé podmínky.

Vznikla proto studie, podle které by se část nádrže s plochou zhruba 18 hektarů oddělila od zbytku přehrady hrází, což by umožnilo vytvořit prostor s vodou vhodnou ke koupání. Počítalo se se zázemím pro návštěvníky: s moly, lávkami a plážemi. Město by tak získalo vedle Boleveckých rybníků významnou rekreační oblast na opačné straně Plzně.

Předběžně byla cena úprav odhadnutá na 400 až 600 milionů korun. Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů řekl, že pokud by byl dostatek peněz, přinesla by realizace záměru mnoha lidem příjemnou rekreační zónu. „Ale vzhledem k tomu, jaká je finanční situace města, se z hlediska priorit soustředíme na záležitosti, jako jsou kanalizace, mateřské školy nebo na záchranu objektů, jako je kulturní dům Peklo. To jsou věci, které hoří,“ uvedl.

Odpočinková zóna v Českém údolí je podle náměstka záležitost, kterou lze řešit, pokud by na ni zbyly peníze. Domnívá se, že když bývalé vedení města loni v létě studii pro úpravu přehrady prezentovalo, jednalo se především o předvolební tah. „Kdy cílem bylo ukázat občanům obrázek. Byl to ekvivalent opakovaně slibovaného akvaparku, který reálně asi nikdo ani stavět nechtěl. Tak jsem to vnímal já jako občan. A teď ve funkci to vidím skoro stejně. To je typ projektu, který se probouzí vždycky před volbami,“ prohlásil.

Myšlenka je stará dvacet let

S prvními představami na úpravu nádrže nicméně přišel plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras před zhruba dvaceti roky a pak se o nich jednalo na několika úrovních samosprávy. Záměr podpořilo například i vedení městského obvodu Plzeň 3, do kterého přehrada spadá. Přibližně před šesti roky se pak začala probírat varianta, podle které by mohlo v části nádrže vzniknout oddělené „jezero“ s kvalitnější vodou.

Bývalý primátor Pavel Šindelář z ODS upozornil, že nikdo z předcházejícího vedení Plzně nečekal, že během tohoto volebního období začnou práce na úpravách. Loni řekl, že během příštích čtyř let bude možné zvládnout územní řízení a připravit projekt ke stavbě. „Je to dlouhodobý projekt, ale bez přípravy jej udělat nelze a peníze na projekty Plzeň určitě má. Až projektová dokumentace by ukázala, zda prezentovaná cena, která se nezdála nijak šílená, by byla reálná,“ vysvětluje Šindelář.

Studie počítala s tím, že vedle nově vytvořené hráze by vznikl nový přírodní biotop, na jehož vytvoření by bylo možné získat dotace. Zastavení příprav je podle Šindeláře důsledek politického rozhodnutí a nikoliv toho, že by na to Plzeň neměla peníze. Nesouhlasí s tím, že prezentace studie byla pouhým předvolebním tahem.

Ruka podaná přírodě

„Na tom se pracovalo čtyři roky, možná i déle. Byla hotová studie proveditelnosti, výběr varianty, která byla dopracovaná,“ konstatoval. Myslí si, že pokud se nyní nebude pokračovat v projektové přípravě, může v nich pokračovat vedení města po dalších komunálních volbách.

„To by ještě mohla být existující dokumentace použitelná. Ale pokud se toho někdo chytne až za deset let, zbude ze studie jenom ta základní myšlenka,“ předpokládá.

Hydrolog Jindřich Duras, který stál u zrodu záměru na úpravu nádrže, se obával toho, že se přípravy přeruší. Studii, která vznikla, považoval za velmi dobrou. Byl přesvědčený, že pokud se podaří projekt dotáhnout do konce, vznikne velmi atraktivní rekreační oblast, která bude pro lidi zajímavá i v obdobích mimo letní sezonu. „Celé je to navržené velmi úsporně. Stálo by to půlku nebo třetinu toho, co by stálo postavení akvaparku,“ popsal.

Část odtěženého materiálu ze dna nádrže by bylo možné použít k modelování biotopu, který bude sousedit s koupací částí. „Vznikla by tam pobřežní oblast se stojatou mělkou vodou, jakých máme v naší krajině málo. Může tam vzniknout poměrně vzácné společenstvo. Je to něco jako ruka podaná přírodě,“ uvedl už loni hydrobiolog.

Podle Durase je dobré, že studie počítala s tím, že hloubka rekreační části bude dosahovat až několika metrů. Rostliny, které by pomáhaly vodu čistit, pak nebude nutné sekat. Kvalitu vody měla zajišťovat také úpravna, která bude čerpat vodu ze zbytku nádrže.

Na sídlišti ve Zlíně otevřeli biotop (22. 9. 2022)