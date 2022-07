Festival České hrady roztančil Švihov. Zazpívala Anna K nebo Visací zámek

V pátek byla na programu například vystoupení kapely Mig 21 nebo Anny K. a Tomáše Kluse. V sobotu si pak na své přišli příznivci skupin Chinaski, Vypsaná fixa, Visací zámek nebo Divokej Bill.

V sobotu odpoledne byli pořadatelé spokojení, že muzika přitáhla tisícovky lidí, přestože ve Švihově pršelo. „Myslím, že účast zhruba odpovídá očekávání. Samozřejmě, že pokud by bylo lepší počasí, byla by vyšší. Lidé chodí průběžně celý den. Myslím, že je docela pozitivní, že se po dvou letech, kdy lidi poslouchali, že kvůli epidemii nemají nikam chodit, nenechali od kultury odradit a přišli v poměrně slušném počtu. V tom vidím příslib do budoucna, že tento druh trávení léta na festivalech nepominul a že to lidi pořád ještě baví,“ řekl jeden u pořadatelů Michal Šesták.

Festival Hrady CZ letos už proběhl v Točníku a Kunětické hoře. Příští zastávku bude mít 5. a 6. srpna v Rožmberku nad Vltavou. S týdenními odstupy pak budou následovat Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a Bezděz.

Letos se koná již 17. ročník festivalu. Odehrává se u významných českých a moravských historických památek v osmi různých krajích České republiky. Program festivalu je tradičně postaven na vystoupení špiček české a slovenské hudební scény.