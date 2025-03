Turisté našli pohřešovaného policistu z Domažlicka, je mrtvý

„Dnes v odpoledních hodinách bylo ze strany náhodného kolemjdoucího v lesním porostu u obce Babylon nalezeno tělo muže bez známek života. Na místo ihned vyjeli domažličtí kriminalisté, s největší pravděpodobností se jednalo o sebevraždu, ale přesná příčina smrti muže a jeho totožnost bude známa až na základě výsledku námi nařízené soudní pitvy,“ sdělila policejní mluvčí Hana Kroftová.

Podle informací MF DNES se jednalo o pohřešovaného policistu, turisté ho našli v lese u Babylonu směrem na Českou Kubici oběšeného.

Devětačtyřicetiletý policista odešel z domova v pátek 24. ledna ráno poté, co se pohádal s manželkou. Na sobě měl jen montérky a mikinu.

Dlouhá léta sloužil na Karlovarsku, před dvěma lety zachránil s kolegyní život ženě, která spadla z balkonu. Minulý rok přešel do Plzeňského kraje, v novém zaměstnání se ale neadaptoval. Měl pocit vyhoření.

Policisté svého kolegu hledali všemi dostupným prostředky a už v počátcích uváděli, že by mohl být v ohrožení života. Povolali hasiče, odborníky s drony, kynology, dobrovolníky z Czech SR Teamu, nasadili i vrtulník.

Do pátrání se zapojila i německá strana, protože z České Kubice je to do Německa jen pár kilometrů. Ani tam se však muže nalézt nepodařilo. Na vlastní pěst pak v dalších dnech pátrali jednotlivci ze složek IZS.